نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة الجمعة 22 أكتوبر والقنوات الناقلة في دوري الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرة القدم السعودية على موعد مع المتعة والقوة والإثارة والندية، عند حلول موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة، والمقرر لها الجمعة الموافق 22 أكتوبر الحالي 2021، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، لما يتمتع به الفريقين من جمهور كبير داخل المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، لذلك يوجد اهتمام إعلامي كبير بهذه المواجهة المرتقبة.

يدخل الاتحاد المباراة برغبة واحدة وأكيدة نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والاستمرار في التربع على قمة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل النمور المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة، فقد خاض النمور 8 مواجهات استطاع أن يحقق الفوز ويحصل على الثلاث نقاط في 5 مواجهات، بينما تقاسم نقاط المباراة بالتعادل في مواجهتين، وتجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة، إذاً هي مباراة مهمة بالنسبة لعشاق وجماهير النمور للمحافظة على صدارة الدوري، كما أن الفوز في هذه المباراة وهذا الديربي الكبير يعد بطولة في حد ذاته، لذلك هناك اهتمام كبير داخل جدران الاتحاد بهذه المباراة كما أن اللاعبون في قمة التركيز للفوز بها.

من جهةٍ أخرى يسعى الشباب للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتصحيح وضعه بجدول المسابقة، حيث يحتل الليوث المركز السادس برصيد 12 نقطة من 8 مواجهات، فقد استطاع الشباب الفوز والحصول على الثلاث نقاط في 3 مواجهات، بينما تعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين، هي مباراة خاصة بين الكبيرين وديربي يراقبه وينتظره الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين، فكل فريق يمتلك من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة ما يؤهله إلى حسم الأمور لصالحه.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب، والتي سوف تنطلق أحداثها الجمعة الموافق 22 أكتوبر الحالي 2021، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

17:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما أنها تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والأسيوية الهامة، لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية بالرغم من ظهورها الجديد بين القنوات الرياضية، ولم يتم بالتحديد القناة الناقلة ولا معلق المباراة وعند ورود جديد بهذا الشأن سنوافيكم به في الحال.

بطاقة مباراة الاتحاد ضد الشباب