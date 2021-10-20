نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد والريان القادمة الجمعة 22 أكتوبر والقنوات الناقلة في نهائي كأس أمير قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم موعد مباراة السد والريان القادمة، والمقرر لها الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، في نهائي كأس أمير قطر ديربي قطر ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ويحتضن استاد الثمامة أحداث اللقاء المنتظر بين الزعيم السد والرهيب الريان، ديربي قطر بين الكبيرين ينتظره الكثير من محبي كرة القدم، لما يمتلكه الفريقين من شعبية كبيرة داخل قطر.

يدخل السد المباراة برغبة قوية وأكيدة في الفوز بها واعتلاء منصة التتويج الذي اعتاد على الصعود عليها عدة مرات، فقد حصل الزعيم على لقب كأس أمير قطر أغلى الكؤوس 17 مرة، ويسعى لإضافة البطولة رقم 18 في تاريخه، لكنه سيواجه خصم قوي وعنيد لذلك لن تكون مباراة سهلة على الفريقين، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها وذلك لتقارب المستوى بينهم، ولوجود الرغبة الكبيرة لدى الفريقين في اعتلاء منصة التتويج، كان السد قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نادي العربي بنتيجة ثقيلة بثلاثية أهداف دون رد.

في المقابل يسعى نادي الريان “الرهيب” لاعتلاء منصة التتويج للمرة السابعة في تاريخه، فقد حصل الريان على أغلى الكؤوس كأس أمير قطر قبل ذلك 6 مرات، ويسعى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات النادي العريق، وكان الريان قد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على نادي الدحيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، لذلك نحن أمام مباراة قوية مباراة تتسم بالندية والإثارة والرغبة الموجودة عند الفريقين للفوز بها والحصول على كأس أمير قطر.

موعد مباراة السد والريان

يحتضن استاد الثمامة ديربي قطر بين السد والريان في نهائي كأس أمير قطر، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الحالي 2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

15:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

حكم نهائي كأس أمير قطر

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباراة السد ضد الريان القادمة، لذلك سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD المفتوحة بصوت المعلق المتميز يوسف سيف، كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة الكأس الرياضية.

بطاقة مباراة السد والريان