ملخص نتيجة مباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في دوري الأبطال

يأمل الفريق الكتالوني برشلونة في العودة للمسار الصحيح في دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف فريق دينامو كييف الأوكراني اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة ضمن المجموعتة الخامسة التي تشهد مباراة أخرى في نفس المجموعة تجمع صاحب المركز الثاني فريق بنفيكا البرتغالي على ملعبه ملعب النور ضد متصدر الترتيب البافاري بايرن ميونخ، بينما الفريق الكتالوني في ذيل اتلرتيب بدون نقاط، ويتواجد كييف في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وينطلق موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم في الثمانة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

يستضيف ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا مباراة الفريق القوية ضد دينامو كييف الأوكراني، حيث يدخل الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق فوز هام في آخر مبارياته، والتي استضاف فيها فريق فالنسيا على ملعبه في الجولة التاسعة من الدوري الأسباني، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف البارسا كلا، من فاتي، ممفيس ديباي، والبرازيلي كوتينهو الذي تمكن من هز الشباك أخيراً ليكون بشرة خير للجماهير في إمكانية استعادة البرازيلي مستواه المعهود ليساهم في إنقاذ البارسا من محنته هذا الموسم رفقة الهولندي والشاب الأسباني، ويأمل رفاق كومان في مواصلة الانتصارات، وتحقيق أولى انتصاراتهم في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لانقاذ فرصتهم في المنافسة على أحد المركزين الاول والثاني المؤهلين لدور الستة عشر.

برشلونة افتتح مبارياته في التشامبيونزليج هذا الموسم بملاقاة فريق بايرن ميونخ على ملعبه، وتلقى الخسارة بثلاثية دون رد تكفل بتسجيلها كلاً من مولر، وليفاندوفسكي “هدفين”، قبل أن يخرج لملاقاة بنفيكا البرتغالي في مباراة كانت تعتبر نزهة في الماضي للفريق الكتالوني الذي فاجأ نفسه ومحبيه بتلقي خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة ليبقى بدون نقاط في المركز الرابع.

نتيجة مباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم

برشلونة 1-0 دينامو كييف “المباراة انتهت”.

انطلاق المباراة.

مرور نصف ساعة من المباراة والتعادل السلبي مازال قائم.

هدف أول للفريق الكتالوني عن طريق جيرارد بيكيه في الدقيقة 36.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

المباراة انتهت.

تشكيلة برشلونة الرسمية ضد كييف

تير شتيجن، دست، مينجوزا، لينغليه، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، جافي، دي يونج، ممفيس ديباي، ولوك دي يونج.

دكة الاحتياط: نيتو، بينا، سيرجيي روبيرتو، أومتيتي، بالدي، جونزاليز، ريكي بويج، يوسف ديمير، كوتينهو، فاتي، وأغويرو.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم

الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

4:45 توقيت جرينتش.

5:45 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

6:45 توقيت مصر، والسودان.

7:45 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريه، فلسطين، الأردن، واليمن.

8:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكييف