برشلونة يقتنص فوزاً صعباً على دينامو كييف

برشلونة يقتنص فوزاً صعباً على دينامو كييفوضع برشلونة الإسباني حدا للهزائم بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة التي توج بها 5 مرات، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على دينامو كييف، الذي قبع في المركز الأخير.

ويدين برشلونة بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى مدافعه جيرارد بيكيه، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، مسجلا باكورة أهداف الفريق الكتالوني بدوري الأبطال في الموسم الحالي، بعدما عجز عن التسجيل في أول مباراتين.

وكان برشلونة استهل مسيرته في المجموعة بالخسارة صفر - 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية.