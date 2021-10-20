الأهلي يتجاوز الصقر ويبتعد في الصدارة

الأهلي يتجاوز الصقر ويبتعد في الصدارةقطع فريق أهلي صنعاء خطوة ونصف نحو التأهل للمربع الذهبي للدوري العام لكرة القدم، بفوزه الثمين على مطارده المباشر الصقر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثانية.

بهذا التفوق رفع الإمبراطور رصيده إلى 13 نقطة، مبتعداً بالصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الصقر واليرموك ويحتاج نقطة للتأهل في حال فاز شعب إب والصقر في جميع المباريات.

وبالعودة لمجريات المباراة، غلب طابع جس النبض على الربع الساعة الأولى من شوط المباراة الأول، قبل أن يبادر الأهلي بهدف لأحمد ضبعان من ركلة ركنية تم إلغاءه بأمر من حكم المباراة مختار العرامي بذريعة إحتكاك أحد المهاجمين لحارس الصقر فرج بايعشوت عند الدقيقة 23.

ورد الصقر مباشرة بهجمة معاكسة عبر تسديدة المهاجم حيدر أسلم تعامل معها الحارس عصام الحكيمي بذكاء، ليعود القاضي العرامي مرة أخرى بإلغاء هدف الأهلي أحرزه المكير زكريا طفطوف، وسط اعتراض وسخط أهلاوي من الحكم المساعد وذلك عند الدقيقة 30.

وحملت الدقيقة 32 الأفراح الأهلاوية بتسجيل هدف التقدم عبر نيران صديقة، حيث أرسل اليساري محمد عبد الحكيم كرة داخل صندوق العمليات لتلامس حماده الزبيري قبل أن يتدخل مدافع الصقر محمد مهيوب وتلمسه هو الآخر لتلج شباك زميله الحارس فرج.

وبعد أربع دقائق فقط أحرز الصقر هدف التعديل بواسطة رأسية المزعج حيدر أسلم، مستفيداً من عكسية زميله الدولي مفيد جمال، لتنحصر باقي دقائق الشوط الأول منتصف الملعب بعنوان التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وفي الشوط الثاني رمى الأهلي بكل ثقله للسيطرة على كل شبر في الملعب مع توخي أقسى درجات الحذر من الهجمات الإرتدادية الصقراوية، حيث سدد البديل عمار القباطي كرة قوية مرت بسلام وأمان على مرمى بايعشوت في الدقيقة 55، وكاد المحارب حماده الزبيري أن يسجل هدفا من ركلة فاول، أخرجها بصعوبة فرج لركنية في الدقيقة 60، وبعد دقيقتين تألق فرج بايعشوت بصده كرة هدف محقق، بعدما أخرج كرة رأسية لعبد العزيز الجماعي من المقص الأيمن.

الدقيقة 65 شهدت ميلاد وعهد جديد للواعد وزير الجوني الذي دوّن اسمه في سجلات الإمبراطور بأحرف من نور، بهدف رأسي مكن الأهلي من الهروب كل البعد بصدارة المجموعة، إثر تلقيه عكسية من المجتهد زكريا طفطوف لتقبل رأس وزير مع اهتزاز الشبكة الصقراوية، لتعم الفرحة الحمراء في دكة البدلاء ووصول الهدف مسامع المتابعين والمحبين للقلعة الحمراء من العاصمة ومحافظات الجمهورية.

وحاول الأهلي كثيراً تعزيز النتيجة تارة عبر عمار القباطي وأخرى عن طريق زكريا طفطوف وبدرجة أقل القائد وحيد الخياط، فيما ضغط الصقر في العشر الدقائق الأخيرة بحثاً عن طوق نجاة، لكن هجماتهم قوبلت بصلابة دفاعات الأهلي ويقظة الحكمي، لينتهي اللقاء بفوز لذيذ للأهلاوية جعلهم في المقدمة بفارق مريح.