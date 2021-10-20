نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلى والطائي فى الدوري السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التى يقوم العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها على شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بضبط إشارة هذه القناة على القمر الصناعى النايل سات لمشاهدة مباراة الاهلى والطائى فى الدورى السعودي لكرة القدم.

مباراة الاهلى والطائى في الدوري السعودي

يحل نادى الأهلى السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيرة الطائي في الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي الممتاز، وستقام هذه المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

يبدأ النادي الأهلي السعودي المباراة وهو يرغب في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط حيث إن الأهلي يأتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ثمان نقاط، حيث استطاع الأهلي رفع رصيده بعد الفوز في مباراة الجولة الثامنة على نادي الاتفاق.

بينما يأتي نادي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد سبعة نقاط، حيث إن ترتيب الطائي في جدول الترتيب انخفض بسبب خسارته في مباراة الجولة السابقة في البطولة من نادي أبها في المباراة التي انتهت بخسارته 1-0.

ويسعى كل من الفريقين فى الفوز فى هذه المباراة من اجل إن ينافس على الصدارة.

موعد مباراة الاهلي السعودي والطائي

تقام المباراة بين النادي الأهلي السعودي ونادي الطائي مساء غداً الخميس الموافق 21 أكتوبر فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل هذه المباراة فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي والطائي

سيتم إذاعة المباراة على قناة SCC وهي القناة التي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي الممتاز فى الوطن العربي والشرق الأوسط، وأيضاً سيتم اذاعة المباراة بتقنية SD على تطبيق شاهد وبتقنية HD على شاهد VIP بدون إعلانات، ويمكن استقبال اشارة هذه القناة علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الخاص بها وهو :

القمر نايل سات التردد 12523 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

ويمكن استقبال اشارة تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلى على عرب سات عبر التردد: