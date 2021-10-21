نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو الـ57| مباراه برشلونة وريال مدريد الدوري الإسباني المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه برشلونة وريال مدريد ، مرة أخرى يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني بالتحديد والكرة الأوروبية والعالمية بشكل عام، متعة تجدد في لقاء الكلاسيكو الإسباني الذي يحمل الرقم 57، حيث يحتضن ملعب الكامب نو ، مساء الأحد المقبل 24 أكتوبر 2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب من الأسبوع العاشر في الدوري الإسباني لكرة القدم ، فعاليات المواجهة الحماسية بين ريال مدريد وبرشلونة .

في السطور المقبلة سنتعرف على كواليس و موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في الليجا للموسم الحالي، إلى جانب تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة .

مباراه برشلونة وريال مدريد

موعد آخر يتجدد إذن مع المتعة في مواجهة تجمع البارسا والملكي مساء الأحد المقبل، والتي تحتضنها القلعة الكتالونية، والتي تكون دومًا خارج الحسابات، وبعيدة حتى عن خروج العديد من النجوم من الفريقين على غرار كريستيانو رونالدو من الريال، وميسي وسواريز وجريزمان من البلوجرانا.

وعلى الرغم من تفاوت المستوى والترتيب بين الناديين هذا الموسم، إلا أن لقاءات الكلاسيكو الإسباني تبقى ذات طابع خاص، ولا تُحسم إلا داخل المستطيل الأخضر خلال دقائق المباراة الـ90.

وعلى مدار 8 جولات خاضها نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، نجح في احتلال وصافة ترتيب الليغا برصيد 17 نقطة وصافي (12) هدفًا، يفصله عن ريال سوسيداد المتصدر 3 نقاط، بالإضافة إلى أفضلية ريال مدريد بمباراة مؤجلة أمام أتلتيك بلباو من الأسبوع التاسع.

ونجحت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم في تحقيق الفوز في 5 مباريات على حساب ديبورتيفو ألافيس (4-1) و ريال بيتيس (1-0) وكذلك سيلتا فيغو (5-2) و فالنسيا (2-1) وريال مايوركا (6-1).

وتعادل الميرنجي في مباراتين مع ليفانتي (3-3) وسلبيًا مع فياريال، وخسر في مواجهة واحدة أمام إسبانيول (1-2).

في المقابل، يحتل نادي برشلونة الإسباني المركز السابع في جدول الـLaLiga برصيد 15 نقطة وصافي (6) أهداف.

وفي المباريات الثمانية التي خاضها الفريق الكتالوني، حقق الفوز في 4 مباريات أمام ريال سوسييداد (4-2) و خيتافي (2-1) وكذلك ليفانتي (3-0) وفالنسيا (3-1).

وحقق البارسا التعادل في 3 مباريات مع أتلتيك بيلباو وغرناطة بنتيجة واحدة (1-1) كما تعادل سلبيًا مع قادش، وتلقى الفريق خسارة واحدة أمام حامل اللقب أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة.

وإليكم جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني حتى الأسبوع التاسع:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

كما أسلفنا، فقد جمعت 56 مواجهة من قبل الفريقين، في مسابقة الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهات أخرى في بطولات مختلفة مثل كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا والكأس الدولية للأبطال .

ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية بأكبر عدد من مرات الفوز برصيد 26 انتصارًا، مقابل 16 انتصارًا لريال مدريد، فيما حسم التعادل 14 مواجهة جمعت الفريقين.

وعلى صعيد الأهداف المسجلة في الكلاسيكو ، فقد سجل البارسا 102 هدفًا واستقبلت شباكه 74 هدفًا.

وكان أكبر فوز في تاريخ المواجهات بين عملاقي الكرة الإسبانية ، فكان من نصيب البلوجرانا بنتيجة (6-2)، والتي تحققت في مباراة الإياب من موسم 2008/2009.

أما أكبر انتصار للقلعة الملكية فكان بخماسية نظيفة، في مباراة الذهاب من موسم 1994/1995 ، أحرز خلالها المهاجم التشيلي الشهير السابق إيفان زامورانو ثلاثة أهداف.

يُذكر أن أول كلاسيكو جمع الريال والبارسا في الدوري الإسباني كان الأسبوع الـ18 (مرحلة الذهاب) في موسم 1993/1994، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة، سجل خلالها النجم البرازيلي السابق روماريو هاتريك.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة كلاسيكو الأرض ، مساء الأحد المقبل، في تمام الخامسة والربع ( 5:15 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة والربع ( 4:15 م ) بتوقيت القاهرة ومدريد، الثانية والربع ( 2:15 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة فلم يتم الإعلان رسميًا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم المواجهة، غير أن مصادر رجحت أن يتولى خوسيه ماريا مارتينيز مهمة القيادة التحكيمية لـ الكلاسيكو الإسباني .

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء المرتقب إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن القنوات المخصصة من قبل الشبكة القطرية لنقل فعاليات المواجهة بعد.

وحول معلق مباراة برشلونة وريال مدريد فلم تعلن الشبكة القطرية الرياضية عن المعلق المخصص للتعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونة ، وموقف الفريقين في جدول الليجا الإسبانية حتى الجولة التاسعة، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني العريق.