موعد مباراة الزمالك القادمة ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة الزمالك القادمة، حيث يواجه نادي الزمالك نادي توسكر الكيني في إياب دوري أبطال إفريقيا، ضمن إطار لقاء العودة لدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021- 2022.

واستطاع نادي الزمالك من الفوز على نادي توسكر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في دوري أبطال أفريقيا، ليقطع النادي الأبيض شوط كبير نحو التأهل لدور المجموعات، قبل لقاء العودة المقرر يوم 22 أكتوبر الجاري ببرج العرب.

ويسعى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من تحقيق الفوز مبكرًا في اللقاء من أجل حسم المباراة، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من منافسات البطولة، حيث يطمح الفريق الأبيض لتحقيق اللقب هذا الموسم.

وأكد المدير الفني لنادي الزمالك أن نتيجة الذهاب ليست حاسمة، ولا يجب التهاون مع توسكر الكيني، مشيرًا أن الفريق مازال أمامه مباراة هامة من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة، دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه نادي الزمالك نظيره توسكر الكيني مساء يوم الجمعة الموافق 22 من شهر أكتوبر الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، ويستضيف هذه المواجهة في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصري ومجاني.