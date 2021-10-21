محمود الخطيب ينتقل للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن النادى الأهلى، عن نقل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، للمستشفى وذلك بعد تعرضه لأزمه صحية طارئة.

وتم نقل الخطيب للمستشفى، وذلك بعد الإنتهاء من الإحتفالية الكبيرة، التى نظمها النادى الأهلي، لتكريم الكابتن حسن حمدى رئيس النادى السابق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، ومنحهم القلادة الذهبية للنادي الأهلي، وأقميت الحفل بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والموسيقار الكبير عمر خيرت

وكان النادى الأهلي قد أعلن، عن تعرض الخطيب لأزمة صحيه، تطلبت نقلها بشكل سريع للمستشفى، ويخضع للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية، لمعرفة سبب الوعكه الصحية، وإجراء اللازم .

وكان رئيس النادى الأهلي كابتن محمود الخطيب، قد أعلن منذ أيام قليلة ترشحه لدورة جديدة، على مقعد رئيس مجلس الإدارة، فى الإنتخابات التى تقام نهاية شهر نوفمبر المقبل .

ويستضيف النادى الأهلي، فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت القادم ضمن مباريات إياب دور ال32، من دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بالتعادل 1 – 1 للفريقين .

تاريخ الخطيب مع الأهلي

اولى مشاركات كابتن محمود الخطيب مع النادى الأهلي، كانت عام 1971 كلاعب، فى مسيرة كبيرة وحافلة بالاهداف والبطولات، ثم مدير للكرة بالنادي، وكعضو مجلس إدارة، ثم رئيس للنادي منذ عام 2017 .

الخطيب صاحب الـ66 عاما، حصل مع النادى الأهلي على (3) بطولات بالدوري المصري، (2) بطولة دوري أبطال أفريقيا، (2) كأس السوبر المصري، (1) كأس مصر، (1) كأس السوبر الأفريقي.