نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الأرض والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو القادمة سيكون ملعب الكامب نو مسرحاً لإقامة مباراة الكلاسيكو والتي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد عصر يوم الأحد الموافق الربع والعشرين من شهر أكتوبر من العام الحالي 2021، حيث ستتجه أنظار عشاق ومحبي الفريقين صوب هذا الملعب من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو والتي تُلقب باسم كلاسيكو الأرض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية.

وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد هي بطولة خاصة بين الفريقين، لما تشهده مباريات الفريقين من ندية وحماس، بالإضافة إلى التنافس الشديد بين الفريقين على الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في جدول الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

ويدخل فريق برشلونة صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة وعينه على الفوز والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، الفريق الكتالوني بقيادة مديره الفني الهولندي كومان خاض في الليجا هذا الموسم ثمان مباريات وتمكن الفريق من الفوز في أربع جولات، وتعادل في ثلاث جولات، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة، ليأتي الفريق في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة.

على الجانب الآخر فإن فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي يطمح في الفوز بالكلاسيكو من أجل الاقترب من جديد لمقدمة جدول الترتيب، فريق العاصمة الإسبانية مدريد فاز حتى الآن في خمس مباريات، وتعادل في اثنين، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة فقط ليأتي الفريق في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق ثلاث نقاط عن فريق ريال سوسييداد صاحب صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

هذا وقد تقرر أن تُقام أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا مساء يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وستقوم شبكة قنوات bein sports المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنقل الحي والمباشر لمباراة الكلاسيكو مساء يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى، وذلك بالتعليق باللغة العربية على أحداث مباراة الكلاسيكو.