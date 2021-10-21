أهلي طرابلس الليبي يعزز صفوفه باللاعب التونسي محمد المثناني

أعلن فريق أهلي طرابلس الليبي رسميا عن انتدابه للاعب السابق للنجم الساحلي التونسي محمد المثناني. ويشغل المثناني البالغ من العمر 29 عاما خطة وسط ميدان. وكان المثناني قد خاض عدة تجارب مع فرق تونسية وعربية، حيث سبق اللعب بالخصوص مع الجيش القطري ونادي القادسية السعودي وبنك الاهلي المصري.

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