نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الإيطالي، سيكون ملعب سان سيرو بمدينة ميلان الإيطالية مسرحاً للإقامة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2022، حيث ستتأهب جماهير كرة القدم الإيطالية لمتابعة لقاء الانتر ويوفنتوس مساء يوم الأحد في سهرة كروية شيقة تجمع بين فريقين كبيرين في الكرة الإيطالية.

الانتر صاحب الأرض والجمهور وحامل لقب اللدوري الإيطالي الموسم الماضي يسعى لتحقيق الفوز على يوفنتوس من أجل الاقتراب من المنافسة على لقب الدوري هذ الموسم، حيث يأمل الانتر في العودة مجدداً لصدارة جدول الترتيب، إذ أن الانتر نجح بقيادة مديره الفني كونتي من حصد سبعة عشر نقطة خلال مشوار الفريق بالدوري الإيطالي حتى الآن، حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي تمكن من الفوز في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة وحيدة، ليكون الفريق على بعد سبع نقاط من فريق نابولي صاحب صدارة جدول الترتيب، والذي تمكن من حصد العلامة الكاملة في عدد مرات الفوز في دوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر فإن فريق يوفنتوس يسعى للاستمرار على نغمة الانتصارات، الفريق تمكن من العودة مجدداً للمسار الصحيح وذلك بعد البداية السيئة للفريق في دوري هذا الموسم، فريق السيدة العجوز ذاق طعم الفوز في دوري هذا الموسم بعد أربع جولات تعادل خلالهم الفريق في مبارتين وخسر في مثلهم، إلا أن الفريق تدارك الأمر وعاد للمسار الصحيح بتحقيق الفوز في الأربع جولات الماضية ليأتي فريق يوفنتوس برصيد أربعة عشر نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق الأهداف فقط عن فريق لاتسيو صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

وقد تقرر أن تنطلق أحداث مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان مساء يوم الأحد من خلال قناة الدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهي serie a، والتي تقوم بنقل أحداث منافسات الدوري الإيطالي لكاقة جماهير كرة القدم الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.