نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والرائد فى الدوري السعودي للمحترفين واسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث إن العديد من مشجعي النادي الأزرق السعودي ونظيره الهلال يرغبون فى معرفة الطريقة التى تستخدم فى شراء التذاكر الخاصة بهذه المباراة، وذلك لأن يقومون بتشجيع النادى من الاستاد، وخاصة بعد عودة الجماهير من توقف الحضور بسبب فيروس كورونا.

حجز تذاكر مباراة الهلال والرائد

يتم حجز تذاكر هذه المباراة إلكترونياً من خلال موقع نكت ميكس الرسمي، حيث إن لا يوجد إي منافذ لبيع التذاكر فى الاستاد، وذلك للتسهيل على المشجعين أثناء القيام بحجز هذه التذاكر.

وستقام مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي في يوم السبت الموافق 23 أكتوبر الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتلعب المباراة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

قواعد حضور مباريات الدوري السعودي

هناك عدد من القواعد التى تم وضعها من أجل تنظيم حضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، حيث إنها تكون وفقاً الآتي:

إن يكون المشجع حاضر على لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة.

يشترط تشغيل تطبيق توكلنا أثناء حضور المباراة.

عدم استخدام المقاعد المكتوب عليها غير مخصصة للمشجعين.

القيام بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل الاستاد.

لا يوجد أي نظام لاسترداد رسوم التذاكر أو استرجاع التذاكر بعد شرائها.

المسؤولين فى الاستاد لهم حق إلغاء التذاكر فى حالة التأكد من إن صاحبها يقوم ببيعها بهدف الربح.

اسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد

قام نادي الهلال السعودي بالإعلان عن أسعار التذاكر الخاصة به مع نادي الرائد حيث جاءت أسعار التذاكر وفقاً الآتي:

اسعار التذاكر الموحدة والعائلات 30 ريال سعودي.

الحضور في المنصة الفضية 300 ريال.

الحضور فى المنصة الذهبية 600 ريال سعودي.

ويتم حجز التذاكر إلكترونياً من خلال موقع تكت ميكس عن طريق القيام بالآتي: