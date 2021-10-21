نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب فى الدوري السعودي للمحترفين 2021- 22 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي، يعد ذلك من ضمن أكثر الأشياء التى يبحث عنها العديد من مشجعي النادي السعودي، وذلك لأن يحصلون على القناة التي ستقوم بإذاعة هذه المباراة، حيث إن تلك المباراة من المباريات القوية التي ستكون في الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

يواجهة نادي الاتحاد نظيره الشباب في مباراة الجولة التاسعة في الدوري السعودي لكرة القدم مساء غداً الأحد على ملعب الأمير عبد الله بن فيصل.

ويأتي نادي الاتحاد في المركز الأول في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، حيث ارتفع رصيد الاتحاد في المباراة الماضية بسبب التعادل مع نادى ضمك الوصيف.

بينما يأتي نادي الشباب فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 12 نقطة، حيث استطاع الفوز فى مباراة الجولة الماضية على نادي ضمك بثلاثة أهداف دون رد ليرتفع رصيد النادي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

ستقام المباراة بين الفريقين مساء غداً الجمعة 22 أكتوبر 2021 فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع إن تكون هذه المباراة من ضمن المباريات القوية فى الجولة التاسعة من الدوري حيث إن نادي الاتحاد يبدأ المباراة وهو عينه على الفوز من أجل أن يحافظ على صدارته في الدوري بينما نادي الشباب يرغب فى تحقيق الفوز لتصحيح مساره في الصدارة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

سيتم إذاعة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي لكرة القدم على مجموعة قنوات ssc وهي المسؤولة عن إذاعة مباريات الدوري السعودي فى الشرق الاوسط ومنطقة الوطن العربي.

وأيضاً أعلنت مجموعة شاهد عن إعلان المباراة على خدمة شاهد وشاهد vip على شبكة الأنترنت للمشتركين فى القناة، ويمكن استقبال إشارة قناة ssc على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

القمر نايل سات التردد 12523 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

وتستطيع استقبال اشارة قناة ssc الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب على عرب سات عبر التردد التالي: