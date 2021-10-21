موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والشباب اليوم القنوات الناقلة جدول نتائج ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والشباب اليوم القنوات الناقلة لأهم مباريات اليوم، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والتي ستختتم مباريات اليوم في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية بمباراة الشباب والاتحاد، ونتائج مباريات الدوري اليوم بعد مباراتي الفيحاء والباطن، ومباراة الأهلي والطائي التي أقيمت يوم الخميس 21 أكتوبر، وكذلك القنوات الناقلة فاعليات مباريات الدوري السعودي، حيث يتابع عشاق الساحرة المستديرة من مواطني المملكة وبلدان الخليج وكافة البلدان العربية جدول ترتيب الدوري والسعودي ونتائج مبارياته أول بأول، فهو من أكثر الدوريات العربية إثاره ومتعة، لذلك فقد أخذنا على عاتقنا من خلال موقع ثقفني بنشر كل ما يتعلق بالدوري السعودي من نتائج وأحداث، كما سنعرض بصفة دورية ترتيب فرق الدوري السعودي عقب فاعليات كل يوم تقام فيه مباريات بالدوري.

موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والشباب اليوم القنوات الناقلة ومواعيد مباريات الجولة 9

تجدر الإشارة إلى أنه قد أقيمت مباراتين بالدوري السعودي أمس الخميس، حيث استضاف الباطن فريق الفيحاء، بينما حل الأهلي شيفا على الطائي، وأسفرت نتائج الدوري السعودي ليوم الخميس عن النتائج التالية:

فوز مُستحق لفريق الباطن على الفيحاء بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الباطن 9 نقاط مبتعدا عن قاع الجدول ومنطقة الهبوط، بينما يفق الفيحاء ثلاثة نقاط غالية ليتجمد رصيده من النقاط عند 13 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي.

حقق الأهلي فوز غالي على الطائي بهدفين مقابل هدف، ليحسن فريق الأهلي ترتيبه في الدوري السعودي بالمركز الثامن بالمنطقة الدافئة برصيد 11 نقطة، بينما يتجمد رصيد الطائي عند 7 نقاطا قابعا بمنطقة الخطر في المركز الثالث عشر.

مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

موعد مباراة الفيصلي والتعاون اليوم بالدوري السعودي

السادسة و5 دقائق بتوقيت السعودية.

السابعة و5 دقائق بتوقيت الإمارات.

الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ملعب المباراة: ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

توقيت وموعد مباراة ضمك والحزم اليوم

السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المُكرمة.

السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو طبي.

الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت مصر.

ملعب المباراة: مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والشباب اليوم بدوري السعودية للمحترفين

الثامنة مساء الجمعة بتوقيت الرياض.

التاسعة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ملعب المباراة: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

تردد قناة SSC1 SD-HD الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 12418 أفقي 27500 3/4 مفتوح

جدول ترتيب الدوري السعودي اليوم قبل مباريات يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الاتحاد والشباب من أهم مباريات الجمعة 22 أكتوبر 2021، حيث يسعى الفريقان للفوز بالمباراة لتحسين مركزهما في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبدخل كلا من الشباب والاتحاد مباراتهما اليوم وفي جعبه كل منهما 12 نقطة، وسيعيان في المنافسة على المركز الثاني واللحاق بفريق ضمك في وصافة ترتيب الدوري السعودي.