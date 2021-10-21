يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الزمالك وتوسكر الكيني، وتقام المباراة اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق الزمالك إلى الانتصار في المباراة، وتكرار التفوق على فريق توسكر كما حدث في مباراة الذهاب، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح الزمالك سجله اللاعب أشرف بنشرقي، بينما يأمل فريق توسكر إلى تعويض خسارة مباراة الذهاب، وتحقيق نتيجة جيدة، تؤهله لدور المجموعات، ونعرض موعد مباراة الزمالك وتوسكر والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا اليوم.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار في مباراة العودة، والتأهل لدور المجموعات، وبدء محاولة الفوز باللقب الغائب عن خزان الفريق منذ عام 2002، ويأمل إلى تعويض خيبة أمل الموسم الماضي، حيث خرج حينها من دور المجموعات، وذلك بعد تحقيق المركز الثالث برصيد 8 نقاط في المجموعة التي ضمت كلا من تونغيث، مولودية الجزائر، والترجي الرياضي، وذلك بعد أن خاض الفريق 6 مباريات، وحقق الفوز في مباراة، والتعادل في مثلها، وقد تلقى الهزيمة في أربع مباريات، بينما استطاع الوصول إلى نهائي البطولة في النسخة قبل الماضية 2019، وخسر حينها النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام فريق الأهلي.

يسعى فريق توسكر الكيني إلى محاولة الصعود لدور المجموعات، وخطي فريق الزمالك، وتحقيق الانتصار في مباراة الإياب في القاهرة، ويأمل الفريق إلى تعويض خيبة أمل أخر مشاركة في دوري الأبطال عام 2017، حيث خرج حينها من الدور التمهيدي على يد فريق بورت لويس 2000 الموريشيسي، وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

7:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

5:00 بتوقيت غرينتش

6:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

9:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر