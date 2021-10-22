هزيمة مذلة لروما أمام بودو غليمت

هزيمة مذلة لروما أمام بودو غليمتتعرض فريق روما الإيطالي لهزيمة مذلة أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي 1 - 6، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة التي تعد واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها الفريق على مدار تاريخه في البطولات الأوروبية، لتجمد رصيد فريق العاصمة الإيطالية عند ست نقاط في المركز الثاني من المجموعة، بفارق نقطة خلف بودو غليمت المتصدر.

وتسببت الهزيمة في موقف محرج للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الذي قدم أداء جيدا مع الفريق في بداية الموسم، قبل أن يتعرض لتلك الخسارة القاسية والتي تعد من أكبر الهزائم التي تعرض لها خلال مسيرته التدريبية التي بدأت أوائل الألفية الثالثة وامتدت مع أندية بنفيكا ويونياو دي ليريا وبورتو وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام.

وتقدم بودو غليمت في الدقيقة التاسعة عن طريق ايريك بوتيم، قبل أن يضيف باتريك بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 20، لكن روما نجح في تقليص الفارق عبر كارليس بيريز في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 53 عاد بوتيم ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل أولا سولباكين الهدف الرابع في الدقيقة 71، فيما سجل أميل بيلغرينو الهدف الخامس في الدقيقة 78، ، وعاد سولباكين ليختتم السداسية في الدقيقة 88.

وتستكمل مباريات المجموعة في وقت لاحق من الخميس، بمواجهة تجمع بين سيسكا صوفيا البلغاري وزوريا لوغانسك الأوكراني. ولم يكن توتنهام الإنجليزي بحال أفضل من روما الإيطالي، حيث تعرض للخسارة صفر - 1 أمام فيتيس أرنهيم الهولندي، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة. وسجل ماكسيمليان فيتيك هدف المباراة الوحيد لفيتيس في الدقيقة 78. ورفع فيتيس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، تاركا توتنهام في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز رين الفرنسي على مضيفه مورا السلوفيني 2 - 1. ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما يظل مورا بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.