نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي
بعد نحو أكثر من شهر يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة نارية لحسم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، التي من المقرر أن تُقام على ملعب مرسول بارك في المملكة العربية السعودية، ما يجعل حظوظ “الزعيم” أكبر في الفوز باللقب الآسيوي الذي يحلم به الملايين في المملكة وخارجها من عشاق المنتخب السعودي.
موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة
وننشر موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وعشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي، وذلك على النحو التالي:
- حجز فريق الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا بعد فوزه على منافسه النصر السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.
- ويأتي موعد مباراة المنتظرة بين الهلال في نهائي بطولة آسيا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021م.
- كما ستذاع المباراة عبر شاشة القناة السعودية SSC7 إتش دي، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.
- وإذا فاز نادي الزعيم على منافسه في هذا المباراة النهائية سيكون قد حقق اللقب للمرة الرابعة، بعد فوزه في المرة الثالثة عام 2019م.
بطولة آسيا لكرة القدم 2021
وتأتي تفاصيل النسخة رقم 40 من المسابقة الأعلى لأندية كرة القدم في قارة آسيا على النحو التالي:
- يشرف على تنظيم البطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
- وتعد هذه البطولة رقم 19 بعد استحداث التسمية الحالية بدوري أبطال آسيا.
- وستكون البطولة الحالية هي الأولى التي يُشارك فيها 40 فريقًا خلال مرحلة المجموعات، وذلك بزيادة عن 32 فريقًا سابقًا.
- يتأهل بطل المسابقة بشكل مباشر للأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا 2022 في حالة عدم تأهله من الدوري المحلي.
- كما يتأهل البطل لكأس العالم للأندية 2021.
- فريق أولسان هيونداي كان من كوريا الجنوبية هو حامل اللقب.
- حقق الزعيم فوزًا غاليًا في مباراة الهلال والنصر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف، وصعد إلى المباراة النهائية.
- نجح موسى ماريغا في تسجيل الهدف الأول في مباراة الهلال والنصر في الدقيقة 17 من صناعة زميله بافيتيمبي جوميز.
- تحصل علي لاجامي لاعب النصر على البطاقة الحمراء في الثوانٍ الأخيرة من الشوط الأول وغادر اللقاء وأكمل العالمي المواجهة بعشر لاعبين.
- خرج الزعيم من النصف الأول من المباراة الحاسمة مُتقدمًا بهدف دون رد.
- تمكن أندرسون تاليسكا من إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 50 من تمريرة زميله عبدالفتاح العسيري.
- رفض سالم الدوسري استمرار التعادل وسجل الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 71، حيث قاد فريقه لفوز هام صعد به إلى النهائي.
- نتيجة مباراة الهلال والنصر، منحت بطاقة العبور إلى المباراة النهائية وسيواجه الفائز من مباراة أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز، بينما ودع النصر المسابقة.
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