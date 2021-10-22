موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة للقاء

بعد نحو أكثر من شهر يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة نارية لحسم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، التي من المقرر أن تُقام على ملعب مرسول بارك في المملكة العربية السعودية، ما يجعل حظوظ “الزعيم” أكبر في الفوز باللقب الآسيوي الذي يحلم به الملايين في المملكة وخارجها من عشاق المنتخب السعودي.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

وننشر موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وعشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي، وذلك على النحو التالي:

حجز فريق الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا بعد فوزه على منافسه النصر السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.

ويأتي موعد مباراة المنتظرة بين الهلال في نهائي بطولة آسيا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021م .

. كما ستذاع المباراة عبر شاشة القناة السعودية SSC7 إتش دي، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

وإذا فاز نادي الزعيم على منافسه في هذا المباراة النهائية سيكون قد حقق اللقب للمرة الرابعة، بعد فوزه في المرة الثالثة عام 2019م.

بطولة آسيا لكرة القدم 2021

وتأتي تفاصيل النسخة رقم 40 من المسابقة الأعلى لأندية كرة القدم في قارة آسيا على النحو التالي: