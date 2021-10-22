نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والرائد القادمة السبت 23 أكتوبر والقنوات الناقلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق كرة القدم السعودية موعد مباراة الهلال والرائد القادمة، والمقرر لها السبت الموافق 23 أكتوبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث اللقاء الهام والمنتظر، وذلك في إطار مواجهات الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنطلق المباراة السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1 الرياضية.

يدخل الزعيم المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، الهلال المنتشي بالفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، يسعى لمواصلة الانتصارات في البطولة المحلية، ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة جمعهم من 6 مواجهات، فقد استطاع الزعيم الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أسيا على حساب النصر السعودي.

بينما يسعى الرائد نحو الفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة كبيرة ومدوية أمام الزعيم، يحتل الرائد المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، استطاع تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط في 3 مواجهات، بينما تعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في 3 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة وسريعة من الفريقين، لوجود الرغبة والطموح والإصرار نحو تحقيق نتيجة إيجابية لدى الفريقين.

موعد مباراة الهلال والرائد

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الرائد، وذلك يوم السبت الموافق 23 أكتوبر، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر وفلسطين والأردن ولبنان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 8 5 2 1 22 6:18 12 17 2 ضمك 8 4 3 1 22 8:12 4 15 3 الفيحاء 8 4 1 3 22 8:10 2 13 4 النصر 6 4 0 2 24 8:13 5 12 5 الفتح 8 3 3 2 22 4:9 5 12 6 الشباب 8 3 3 2 22 11:14 3 12 7 الهلال 6 3 3 0 24 6:9 3 12 8 الأهلي 9 2 5 2 21 11:12 1 11 9 الرائد 8 3 2 3 22 12:11 -1 11 10 الحزم 8 2 4 2 22 10:9 -1 10 10 الفيصلي 8 2 4 2 22 10:9 -1 10 12 الباطن 9 2 3 4 21 11:7 -4 9 13 الطائي 8 2 1 5 22 11:8 -3 7 14 الإتفاق 8 1 4 3 22 18:12 -6 7 15 أبها 8 2 1 5 22 18:8 -10 7 16 التعاون 8 0 3 5 22 20:11 -9 3

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنها تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية الهامة، لذلك تحظى القناة منذ ظهورها على نسبة مشاهدة عالية، وسوف يتم نقل مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الرائد عبر شاشة قناة ssc1 HD،SD الرياضية.

بطاقة مباراة الهلال ضد الرائد