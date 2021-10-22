نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. قنوات مفتوحة تذيع مباراة برشلونة وريال مدريد مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يهتم بمعرفته جماهير الفريقين حيث يستضيف ملعب الكامب نو معقل الكتالوني واحدة من مباريات الدوري الأسباني والتي تُعد قمة مبكرة في إطار مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم الدرجة الأولى، ولعل الكثير من الجماهير ترغب في متابعة اللقاء عبر شاشات التلفاز وهم ممن لا يملكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تذيع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، لذلك أعلنت عدد من الصفحات الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، هي محل اهتمام جماهير كرة القدم الأسبانية في كل مكان ومتابعي النجوم الكبار في الفريقين، وسوف نتعرف معكم على ترددات تلك القنوات التي ستذيع الكلاسيكو مجانا بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وسوف تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد الموافق 24-10-2021 على ملعب الكامب نو معقل البارسا لحساب مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخرطوم وفلسطين، وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

قناة ليبيا الرياضية المفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد نايل سات

ومع اقتراب موعد الكلاسيكو يزداد البحث عن تردد القناة المفتوحة المجانية التي تذيع مباراة برشلونة وريال مدريد مجانا في الكلاسيكو، وهناك بعض الأخبار تم تداولها عبر بعض صفحات والمواقع أن قناة ليبيا الرياضية من المتوقع أن تكون ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا على نايل سات، وسوف نرفق لكم تردد قناة ليبيا الرياضية نايل سات لعلها تنقل الكلاسيكو مجانا.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11766 (h) 27500 أفقي 5/6 نايل سات 11765 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا

يدخل ريال مدريد لقاء برشلونة على ملعب الكامب نو معقل الأخير وسط جماهيره وهو متواجداً في المركز الثاني من ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، بينما يستضيف البارسا الفريق الملكي على ملعبة وهو متواجداً في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ونستعرض الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا.