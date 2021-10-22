فحمان يتصدر مؤقتاً بثنائية في الجيل

فحمان يتصدر مؤقتاً بثنائية في الجيلارتقى فريق فحمان أبين لصدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، بفوزه الصعب على شباب الجيل بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة، في إطار الدوري العام لكرة القدم.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم فحمان بهدف لاعبه منير يسلم عند الدقيقة 52 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل الجيل هدف التعديل بواسطة أحمد ناصر، لكن فحمان سجل هدفا والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عبر ماجد صالح.

بهذا الفوز رفع فحمان رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة مؤقتا، في حين ظل شباب الجيل في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

وكان فريق شعب حضرموت وتعادل مه منافسه اتحاد إب أمس بدون أهداف.