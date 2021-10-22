نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الانجليزي 2022 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث يترقب الكثير من محبي نادى ليفربول ومان يونايتد هذه المباراة والتي ستكون واحدة من أهم المباريات في الدوري الانجليزي هذا الموسم وذلك لأن تلك المباراة تجمع بين أكبر فريقين فى الدوري، حيث كل منهم له تاريخه الكبير المليء بالبطولات ولذلك فإن هذه المباراة تعتبر مباراة القمة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سيلعب هذه المباراة مساء غداً السبت على ملعب الأولد ترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد، ويبدأ نادى ليفربول الانجليزي هذه المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط، حيث إن الريدز الإنجليزي في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي تشيلسي صاحب المركز الأول، وحتى الآن خاض الريدز ثماني مباريات فاز فيها فى خمسة مباريات وتعادل فى ثلاث.

بينما يأتي المان يونايتد فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وخاض الفريق حتى الآن ثمان مباريات استطاع الفوز في 4 وتعادل في اثنتين وخسر في اثنتين.

التشكيل المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يستقر المدير الفني للريدز على التشكيل التالي في المباراة يورجن كلوب

حراسة المرمى: كومين كليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – كيرتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

بينما من الممكن أن يستقر مدرب مانشستر يونايتد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع : لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون فإن بيسكا

خط وسط الملعب : نيمانيا ماتيتش – سكوت ماكتوميناي

وسط الملعب : بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

الهجوم : كريستيانو رونالدو

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ستقام مباراة القمة بين الريدز ومان يونايتد في يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و تذاع هذه المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت، حيث إنها القنوات المسؤولة عن عرض مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.