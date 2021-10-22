نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والرائد فى الدوري السعودي للمحترفين 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والرائد فى الدوري السعودي، حيث إن هذه المباراة تعد واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من المشجعين فى الدوري السعودي لكرة القدم لكل من الفريقين، وذلك لأن يقومون بالاستمتاع بحضور هذه المباراة والمشاهدة الممتعة لها لتشجيع الفريق الخاص بهم وأيضاً معرفة القنوات الناقلة للمبارة على التليفزيون السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد

تنطلقمباراة الهلال ونظيرة الرائد فى مساء السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويبدأن نادي الهلال المباراة وهو عينة على الثلاث نقاط، وذلك لأن نادى الهلال يرغب فى الفوز لتصحيح مسارة فى تصدر الدوري هذا الموسم.

حيث إن نادى الهلال فى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، حيث خاض الهلال ستة مباريات استطاع الفوز فى ثلاث وتعادل فى ثلاث.

ولكن يأتي نادي الرائد فى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، حيث إن هذا الفريق خاض حتى الأن ثمان مباريات استطاع الفوز فى ثلاث وتعادل فى مباريتين وخسر فى ثلاث مباريات.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع إن يستقر المدير الفنى لنادي الهلال السعودي على التشكيل التالى فى بداية المباراة وهو:

حراسة المرمي: علي المعيوف

الدفاع : ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

خط وسط الملعب : محمد كنو – سلمان الفرج

وسط الملعب: سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – موسى ماريجا

الهجوم :بافيتمبي جوميس

ولكن من المتوقع إن يستقر المدير الفني لنادي الرائد على التشكيل التالى فى بداية المباراة :