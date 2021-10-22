نتيجة نادي الزمالك اليوم أمام توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

يبحث الكثير من عشاق الدائرة المستديرة على نتيجة نادي الزمالك اليوم أمام توسكر الكيني في مباراة رائعة في دور الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت أحداث المباراة منذ قليل بين الفريقين، وكرر النادي الأبيض الفوز على نادي توسكر الكيني في مباراة الإياب بعد تقديم عرض رائع نال إعجاب جميع جماهير القلعة البيضاء وخاصة في الشوط الثاني.

نتيجة نادي الزمالك اليوم أمام توسكر الكيني

نجح الفريق الأبيض في الفوز بتلك المباراة الهامة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، حيث قدم عرضاً رائعاً في الشوط الثاني، وخاصة بعد التغيرات التي قام بها المدير الفني للنادي، وسجل اللاعب الرائع يوسف أوبا هدفين في الفريق الكيني بالدقيقتين الحادية عشر والأربعة والسبعون، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف في الدقيقة التاسعة عشر، بينما أحز اللاعب المميز أشرف بن شرقي هدفه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وسط فرحة جماهيرية كبيرة وإشادة من المعلقين على المباراة.

تشكيلة الزمالك

حرص المدير الفني لنادي الزمالك المصري على الدخول بالتشكيلة الأساسية من بداية المباراة لحسم النتيجة والفوز والتأكد من الصعود للمرحلة الثانية، حيث جاءت التشكلية كما يلي:

محمد أبو جبل.

حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء.

أحمد فتوح؛ طارق حامد، إمام عاشور؛ أشرف بن شرقي

أوباما، زيزو، سيف الدين الجزيري.

ونجح المدير الفني في عمل تغيرات جزرية بنزول اللاعب المميز شيكابالا وعدد من رفقاؤه المميزين، حيث سيطر الزمالك على مجريات الأمور ونجح اللاعبين في إحراز هدفين في الشوط الثاني وسيطرة كبيرة وتهديدات متتالية على مرمى الخصم، وحاول نادي توسكر الكيني تعديل النتيجة أو تقريب الفارق ولكنه فشل في ذلك بفضل دفاعات الزمالك الرائعة التي تصدرت لها بجداره ولم يتم اختبار حارس الزمالك محمد أبو جبل اختباراً حقيقياً، حيث انتهت المباراة بفوز النادي الأبيض بـ” 4″ أهداف دون مقابل على توسكر الكيني، وجاءت نتيجة المباراة في مجموع المباراتين بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل ليتأهل لدور المجموعات، ونتمنى كل التوفيق للأندية المصرية المشاركة في تلك البطولة وتحقيق لقب البطولة من اجل إسعاد جميع الجماهير المصرية العريضة.