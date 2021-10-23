موعد مباراة الهلال والرائد اليوم والقنوات الناقلة ssc sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد الرائد اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي شهدت بالأمس مباراة قوية تمكن فيها فريق الشباب من تحقيق فوز ثمين ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة بهدفين دون رد، ليواصل اتحاد جدة متصدر جدول الترتيب قبل المباراة فقدان النقاط، ليستغنى عن الصدارة لفريق ضمك المتواجد في المركز الأول بفارق ست نقاط عن الهلال حامل اللقب، مع خوض الزعيم حالياً ثلاث مباريات أقل من ضمك، وينطلق موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يستضيف الرائد في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، منتشياً بتمكنه من بلوغ المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا مؤخراً، بعدما نجح في تحقيق الفوز ضد فريق النصر في الدور نصف النهائي، بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم موسى ماريجا للزعيم أولاً، قبل أن يعادل تاليسكا النتيجة للنصر، ولكن سالم الدوسري تمكن من تسجيل هدف الفوز للهلال ليقوده للمباراة النهائية لملاقاة فريق يوهان ستيلرز الكوري الجنوبي في منتصف شهر نوفمر القادم، حيث يأمل الزعيم في تحقيق الفوز، لتحقيق لقب البطولة، والعودة لمنصات التتويج من جديد، بعد أن غاب عنها الموسم الماضي لاعتباره منسحباً من البطولة، بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

الهلال حامل لقب الدوري السعودي يأمل في تحقيق الفوز في مباراته السابعة التي يخوضها في البطولة، حيث لعب حالياً ست مباريات تمكن فيها من تحقيق ثلاث انتصارات، وتعادل في ثلاث مثلها، ليجمع 12 نقطة يتواجد بها حاليا في المركز السابع، بينما فريق الرائد يتواجد في المركز التاسع برصيد 11 نقطة جمعها من خوض ثمانية مباريات حقق فيها ثلاث انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر ثلاث.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم

السبت 23 أكتوبر 2021.

8:00 توقيت مكة المكرمة، البحرين، قطر، اليمن، فلسطين، العراق، والأردن.

9:00 توقيت مكة المكرمة، الإمارات.

7:00 توقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد