موعد مباراة الاهلي والحرس الوطني العودة والقنوات الناقلة مجاناً نايل سات

يستضيف ستاد السلام مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني من النيجي، اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، وذلك في إطار مباراة الإياب بين الفريقين في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تشهد مباريات أخرى هامة للفرق العربية منها مباراة فريق الرجاء المغربي ضد اويلرز الليبيري، ويأمل الأهلي في الخطى على نهج منافسه التقليدي الزمالك الذي تمكن من أن يكون أول المتأهلين لدور المججموعات في البطولة، بعد أن أطاح بفرق توسكر الكيني بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بخماسية دون مقابل، وينطلق موعد مباراة الاهلي والحرس الوطني اليوم في السادسة مساءاً بتوقيت مصر.

الأهلي يستضيف الحرس الوطني في مباراة قوية، يأمل فيها الشياطين الحمر تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال التي يحمل الفريق المصري لقبها في آخر نسختين، ليواصل تفرده على البطولة بتحقيقه لقبها عشر مرات كأكثر نادي تحقيقاً للقب، ولكن مهمته في الموسم الحالي لن تكون سهلة بالمرة بدايةً من فريق الحرس الوطني الذي تمكن من الخروج بتعادل ثمين ضد رفاق موسيماني في مباراة الذهاب بالنيجر، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله علي معلول من ركلة جزاء، ليكفي الأهلي إياباً تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل.

موسيماني يدخل مباراته ضد الحرس الوطني معانياً من غياب حارسه محمد الشناوي، حيث من المقرر أن ياوصل علي لطفي دفاعه عن عرين الأهلي في الفترة القادمة، كما يغيب لاعبه صلاح محسن عن قائمة الفريق، والتي لم تشتمل أيضاً على صفقات الأهلي الجديدة بسبب عدم تسجيلهم في القائمة الإفريقية حالياً، ليغيب بيرسي تاو، حسام حسن، ميكسيوني، كريم فؤاد، والعائدين من الإعارة كلاً من عمار حمدي، وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الاهلي والحرس الوطني اليوم

السبت 23 أكتوبر 2021.

6:00 بتوقيت مصر، والسودان، وليبيا.

7:00 بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، فلسطين، الأردن، والعراق.

8:00 بتوقيت سلطنة عمان، والإمارات.

5:00 بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والحرس الوطني