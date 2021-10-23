يستضيف استاد مرسول بارك مباراة الجولة التاسعة ضمن بطولة الدوري السعودي بين النصر والاتفاق، وتقام المباراة اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، حيث يسعى فريق النصر إلى تجاوز خيبة أمل خسارته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في المباراة الماضية على يد فريق الهلال، وقد انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد سجل تاليسكا هدف النصر، بينما سجل موسى ماريغا، وسالم الدوسري أهداف الهلال، ويأمل الفريق إلى تحقيق الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط في مشوار البحث عن لقب الدوري السعودي، بينما يأمل فريق الاتفاق إلى التغلب على النصر، وتحقيق العلامة الكاملة من المباراة، والعودة للمنافسة بعد الأداء المخيب الذي ظهر به منذ بداية الموسم، ونعرض موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة في الدوري السعودي اليوم.

يسعى فريق النصر إلى تحقيق انتصاره الخامس هذ الموسم في بطولة الدوري على حساب فريق الاتفاق، حيث خاض مباريات حتى الأن في البطولة، واستطاع تحقيق الانتصار في أربع مباريات على حساب كلا من ضمك، والتعاون، والباطن، وأبها، بينما لم يحقق أي تعادل، وتلقي الخسارة في مبارتين لصالح فريق الفيصلي، والاتحاد، ويمتلك الفريق مبارتين مؤجلتين من الجولة الرابعة والثامنة أمام الطاني والهلال على الترتيب بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا، ويأمل النصر في تحقيق اللقب هذا الموسم، وقد حقق المركزالسادس في النسخة الماضية برصيد 46 نقطة.

يسعى فريق الاتفاق إلى تحقيق انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم على حساب النصر، حيث يقدم أداء سئ منذ بداية الموسم، وقد خاض 8 مباريات حتى الأن، واستطاع تحقيق الانتصار في مباراة وحيدة على حساب فريق الباطن بهدفين مقابل هدف، والتعادل في أربع مباريات أمام كلا من الفتح، والرائد، وأبها، والشباب، بينما تلقى ثلاث هزائم على يد الأهلي، والطاني، والهلال، وبذلك يتواجد الفريق في منطقة الهبوط في المركزالرابع عشر برصيد 7 نقاط.

اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

3:00 بتوقيت غرينتش

4:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

5:00 بتوقيت مصر

6:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

7:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق