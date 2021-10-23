نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد ينتظرها جميع عشاق الدوري الأسباني، والتي تعرف بالكلاسيكو من أهم المباريات التي ينتظرها الكثير من الأشخاص في الأيام القادمة، حيث ستجمع هذه المباراة بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في مباراة مهمة، كما أنه تم تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في يوم الأحد القادم في أكتوبر الحالي، وتعتبر هذه المباراة جزء من المنافسة القوية التي تتم في الليجا الإسبانية، ينتظر الكثير من محبين كرة القدم هذه المباراة من جميع أنحاء العالم، حيث سيشارك في هذه المباراة الكثير من اللاعبين المعروفين المفضلين لدى الكثير من المتابعين، سنشرح لكم في هذا المقال جميع التفاصيل الواردو حول موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد

تم تحديد موعد واحدة من أهم المباريات التي تتم كل موسم، هذه المباراة التي يطلق عليها اسم الكلاسيكو. يشارك فيها فريق برشلونة وفريق ريال مدريد، حيث يتم ذلك في إطار الجولة العاشرة من الليجا في مساء يوم الأحد 24 أكتوبر في تمام الساعة 5.15 بتوقيت السعودية 4.15 بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإسباني

يدخل فريق برشلونة صاحب أرض المباراة في البداية والذي يسعى إلى الفوز في هذه المباراة بكل إمكانياته للحصول على لقب الدوري الإسباني، حيث تمكن هذا الفريق من الفوز في أربع جوالات سابقة بقيادة مديره الفني الهولندي كومان خاض؛ كما تمكن من التعادل في ثلاث جوالات، وخسر الفريق أمامه منافسه في مباراة واحدة فقط، وبذلك يأتي ترتيب هذا الفريق في المركز السابع في ترتيب الليجا بمعدل نقاط 15 نقطة.

في الجانب الآخر يأتي فريق ريال مدريد الذي يتولى قيادته المدير الفني كارلو أنشيلوتي، كما يطمح هذا الفريق بالفوز والحصول على لقب الدوري الإسباني لهذه الجولة، حيث أن الفوز في هذه المباراة سيساهم في زياد عدد النقاط الذي يسعى هذا الفريق لتجميعها.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تعد قنوات بين سبورت هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، حيث تعتبر القناة المسئولة عن نقل كل مباريات الدوري الإسباني بجودة عالية في كل مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً. لا سيما ترجع كل حقوق الملكية إلى هذه القناة لعرض هذه المباراة ونقلها إلى كل القنوات في الوطن العربي، حيث ستعقد هذه المباراة في ملعب الكامب نو في برشلونة، حيث تم عقد جميع مباريات الكلاسيكو السابقة في هذا الملعب، كما أن الفائز في هذه المباراة سيحصل على عدد كبير من النقاط التي ستساهم في تقدم هذا الفريق.