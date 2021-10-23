نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم.. المارد الأحمر في مهمه سهلة نسبياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم ، سنتابعها معكم خلال هذه الصفحة حيث يستضيف المارد الأحمر نظيرة الحرس الوطني بطل النيجر على ملعب السلام اليوم السبت 23-10-2021 في إطار مباريات العودة بالدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا 2021 ، وسوف نوفر لكم من خلال هذا المقال تغطية مستمرة لحظة بلحظة وملخص نتيجة الأهلي والحرس الوطني الشوط الأول والثاني اليوم في دور 32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

نلخص نتيجة الأهلي والحرس الوطني

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم ، سيكون موضع اهتمام جميع الجماهير المصرية والعربية بالوطن العربي، فالمارد الأحمر يستقبل ضيف ليس من الصعب التغلب عليه وتحقيق الفوز من خلاله، وكانت مباراة الذهاب أُقيمت خارج الأراضي المصرية والتي انتهت بنتيجة إيجابية بهدف لكل فريق.

ويُطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم السبت الموافق 23-10-2021 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وجدة والمغرب والأردن، بينما تنطلق مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في تمام الساعة لثامنة مساء بتوقيت دُبي الإمارات.

نتيجة مباراة الأهلي والحرس الوطني

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر اليوم، والتي ضمت 22 لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

وفيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم مجانا على النايل سات، فقد قررت مجموعة وشبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية نقل مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2021، والآن نوفر لكم أدناه ملخص أهداف الأهلي والحرس الوطني اليوم في الشوط الأول والثاني لحساب لقاء العودة بالدور 32 بدوري أبطال أفريقيا 2021.

نتيجة الأهلي والحرس الوطني الشوط الأول

مع انطلاق مباراة الأهلي والحرس الوطني مباشرة سنعمل على تقديم تغطية مستمرة كما وعدناكم لحظة بلحظة بخصوص ملخص نتيجة مباراة الأهلي والحرس الوطني الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا بعد وقت قليل من الآن حسب العد التنازلي للتوقيت المحدد لانطلاق المباراة.