نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والاتفاق ، في اليوم الأخير من مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء غدٍ الأحد 24 أكتوبر 2021 م ، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة الهامة والقوية والتي تجمع العالمي وفارس الدهناء ، والتي يتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية نظرًا لعراقة الفريقين.

في السطور القادمة سنتعرف على موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وتاريخ المواجهات بين النصر والاتفاق .

مباراة النصر والاتفاق

من جديد يعود النصر إلى البطولة المحلية والدوري السعودي للمحترفين ، بعد الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (1-2)، ساعيًا للتعويض والزحف نحو اللقب العاشر في المسابقة السعودية.

مشوار نادي النصر السعودي في الموسم الحالي من دوري المحترفين شهد خوضه 6 مباريات، نجح خلالها في جمع 12 نقطة وصافي (5) أهداف، يحتل بهم خامس الترتيب في جدول البطولة.

وتمكن العالمي من الفوز في 4 مواجهات أمام ضمك (4-1) والتعاون (3-1) والباطن (1-0) وأبها (3-1).

وبدون تعادلات، تلقى الفريق النصراوي هزيمتين أمام الفيصلي (1-2) والاتحاد (1-3).

في المقابل، لعب نادي الاتفاق السعودي 8 مباريات، اكتفى خلالها بحصد 7 نقاط وصافي (-6) أهداف فقط، يحتل بهم المركز الـ14 وأولى المراكز المؤهلة للهبوط في الدوري السعودي .

ولم يُفلح فارس الدهناء إلا في تحقيق فوز يتيم على حساب الباطن (2-1) في الأسبوع الأول.

وتعادل في 4 مواجهات مع الشباب (3-3) وأبها (1-1) ثم الرائد (2-2) وأخيرًا الفتح سلبيًا.

تاريخ المواجهات بين النصر والاتفاق

على صعيد بطولة الدوري السعودي ، تقابل الناديين 85 مرة من قبل.

نجح النصر في تحقيق الفوز في 35 مواجهة، بينما فاز الاتفاق في 20 مباراة، وخيم التعادل على 30 مباراة جمعت الفريقين.

أما بالنسبة للأهداف المسجلة، فقد أحرز العالمي 127 هدفًا في شباك الاتفاق، واستقبل مرماه 105 أهداف.

أكبر فوز تحقق في المواجهات بين الناديين، كان من نصيب النصر الذي حقق الفوز بنتيجة (5-0) وذلك في إياب موسم 1979/1980.

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء مساء غدٍ الأحد، في تمام السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مواجهة النصر والاتفاق ، فوفق ما تابعناه في شبكة ثقفني لم يُعلن بعد الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية الخاصة باللقاء.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث وفعاليات المباراة عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD.

أما عن معلق مباراة النصر والاتفاق ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة لكلًا من محمد الخامسي وعبدالله الحربي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في جدول الترتيب العام في الدوري السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات النصر والاتفاق .