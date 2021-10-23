تشيلسي يكتسح نوريتش ويبتعد في الصدارة

تشيلسي يكتسح نوريتش ويبتعد في الصدارةأمطر فريق تشيلسي شباك ضيفه نوريتش سيتي بسباعية نظيفة في مباراة بين الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من مايسون ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جايمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكس أرونس (62 خطأ في مرمى فريقه).

وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني.

ويعد هذا الفوز الثالث توالياً لتشيلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة .. مبتعداً مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر ليفربول الذي يحل ضيفاً على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند نقطتين من تعادليه في المرحلتين الأخيرتين وبقي في المركز الأخير، علماً بأنه الوحيد مع نيوكاسل وبيرنلي الذين لم يذوقوا طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم.