نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2021 قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم 2021 مع مباريات السبت والأحد القوية ومع مبارات ليفربول ومانشستر يونايتد، يذكر أن تشيلسي قد نجح في الفوز على نوريتش سيتي بسبعة أهداف نظيفة، بينما نجح واتفورد في الفوز على ايفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل كلا من ليدز يونايتد وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وتعادل كذلك ساوثهامتون وبيرنلي بهدفين لكل فريق.

ترتيب الدوري الانجليزي

ننقل لكم ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم بشكل محدث، علما بأننا سنقوم بتحديث جدول ترتيب الدوري الانجليزي أولا بأول مع نهاية الجولة في الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

منافسة على قمة الدوري الانجليزي لكرة القدم

يذكر أن تشيلسي يواجه منافسة قوية مع ليفربول وكذلك مانشستر سيتي في المراكز الثلاثة الأولي، ونجح تشيلسي في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

في المقابل يأتي برايتون في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 15 نقطة هو الأخر، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وتقام الأحد قمة كروية كبيرة بين كلا من ليفربول والذي يضم لاعبه المتألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد والذي يضم كريستيانو رونالدو، لتكون مواجهة كبيرة بين بطلين من أبطال أوربا، وينتظر الجمهور الإنجليزي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل كبير خاصة وأنها ستحدد بشكل كبير مجريات المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي.

يذكر أن تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي ويهم جمهو تشيلسي انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل على أقل تقدير من أجل مواصلة التقدم نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

هذا ونتابع معكم بشكل محدث ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم من خلال تحديث جدول الترتيب للدوري الانجليزي، خاصة وأن الدوري الانجليزي يعد حاليا واحدا من الدوريات الكبرى نظرا للأداء القوي ووجود الكثير من النجوم بين أوساط الفرق الإنجليزية المختلفة.

هذا وسنتابع معكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي مع نهاية مباريات الأحد ومع انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بشكل كبير لمواصلة تغيير ترتيب الدوري الانجليزي.