نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الأسبوع التاسع بالكالشيو| مباراة انتر ميلان ويوفنتوس الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة انتر ميلان ويوفنتوس ، في ختام لقاءات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي لكرة القدم 2021/2022 ، وفي إطار مباريات مرحلة الذهاب، يحتضن مساء غدٍ الأحد 24 أكتوبر 2021 م ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي الأفاعي والسيدة العجوز ، في واحدة من أقوى مباريات الجولة التاسعة من الكالشيو، والتي تحظى عادةً بمتابعة جماهيرية واسعة، نظرًا لقوة وعراقة الناديين محليًا وأوروبيًا.

في المقال التالي سنتعرف سويًا على موعد مباراة انتر ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة ، إلى جانب ترتيب الناديين ومشوارهما في الـ Serie A بالموسم الحالي، علاوة على تاريخ مواجهات انتر ميلان ويوفنتوس في البطولة الإيطالية .

مباراة انتر ميلان ويوفنتوس

عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، والكرة الأوروبية والإيطالية بشكل خاص، على موعد غدًا مع قمة الإثارة والمتعة في الدوري الإيطالي، في مباراة الإنتر واليوفي ، والتي لا تعترف بالتاريخ ولا بالترتيب، وتبقى نتيجتها رهينة بالجهد والعرق والتوفيق داخل المستطيل الأخضر.

نبدأ مع نادي انتر ميلان الإيطالي ، حامل لقب النسخة الأخيرة من الكالشيو، والذي يقدم مستويات متوازنة هذا الموسم، باحتلال المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 17 نقطة وصافي (12) هدفًا.

الإنتر وعلى مدار 8 جولات مضت من عمر الدوري الإيطالي، نجح في الفوز بـ5 مباريات على حساب جنوى (4-0) وهيلاس فيرونا وفيورنتينا وساسولو بنتيجة واحدة (3-1) وبولونيا (6-1).

وتعادل الأفاعي في مباراتين مع سامبدوريا وأتلانتا بنتيجة (2-2)، قبل أن يخسر مؤخرًا من لاتسيو (1-3).

على الجانب الآخر، يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي تقديم عروض متذبذبة نسبيًا للموسم الثاني على التوالي، حيث يحتل المرتبة السابعة في جدول الكالشيو بعدما جمع 14 نقطة وصافي (2) هدف.

وتمكن اليوفي خلال الأسابيع الثمانية الماضية من إحراز 4 انتصارات على حساب سبيزيا وسامبدوريا بنفس النتيجة (3-2) وتورينو وروما بنتيجة واحدة (1-0).

وتعادل فريق السيدة العجوز في مباراتين مع أودينيزي (2-2) وميلان (1-1)، كما تلقى خسارتين أمام إمبولي (0-1) ونابولي (1-2).

تاريخ مواجهات إنتر ميلان ويوفنتوس

تاريخ طويل من المواجهات جمع فريقا اليوفي والإنتر في الدوري الإيطالي، منذ انطلاقه في 1898 ، إلا أن أول لقاء جمع الناديين كان في موسم 1909/1910.

والتقى الناديين العريقين، في 76 مواجهة من قبل، حقق يوفنتوس الفوز في 35 مباراة بينما فاز انتر ميلان في 17 لقاء، وحسم التعادل 24 مواجهة جمعت الناديين.

على صعيد الأهداف، سجل اليوفي 97 هدفًا واستقبل مرماه 77 هدفًا.

أكبر نتيجة تحققت في تاريخ مواجهات يوفنتوس وانتر ميلان كانت من نصيب الأفاعي الذين حققوا الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب بموسم 1984/1985.

موعد مباراة انتر ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء مساء غدٍ الأحد، في تمام العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت القاهرة وروما، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة يوفنتوس وانتر ميلان فقد أسند الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى الحكم الدولي ماوريزيو مارياني مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب Lega Serie A YouTube بنقل أحداث المواجهة المرتقبة إلى جانب قنوات Sport TV2 Potugal و Digi Sport 2 HD Hungary و BT Sport 1 HD و Digi Sport 3 HD Romania و Eleven Sports 2 HD و CBC Sport HD و Nova Sports 4 HD و Vamos HD# و Eleven Sports 1 Belgium و Vamos Bar1 # و DAZN 1HD Italia و Telekom Sport 2 HD Rom و Max Sport 3 HD و S Sport 2 HD و SuperSport Football .

وبشأن معلق مباراة انتر ميلان ويوفنتوس فقد أسندت قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث القمة الإيطالية للمعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة انتر ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى ترتيب الناديين في جدول الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات يوفنتوس وانتر ميلان .