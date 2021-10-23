تعود المنافسة الأقوى على الإطلاق في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد خلال الجولة التاسعة من الليجا الأسبانية على معقل البارسا الكامب نو، وتقام المباراة اليوم الأحد في الرابع والعشرون من أكتوبر 2021 في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، ويسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الانتصار على البارسا للمرة الأولى في الكامب نو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويأمل إلى مواصلة الأداء الرائع الذي يظهر به منذ بداية الموسم، بينما يدخل البارسا المباراة متحمسا بروح معنوية عالية بعد الانتصار الأخير له في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل إلى خطف الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، ونعرض موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني اليوم.

يسعى فريق برشلونة بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان إلى تحقيق الانتصار على الميرنجي، وإثبات أنه قادر على المنافسة على لقب الدوري بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي، بينما يضع الفريق طموحاته على صاحب الرقم عشرة الأسباني الشاب أنسو فاتي لخلافة ميسي وقيادة الفريق للعودة للبطولات مرة أخرى، ويتواجد في المركز السايع في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد النجاح في حصد 15 نقطة بعد مرور 9 جولات منذ بداية الموسم، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام فريق إشبيليه، وقد نجح في الانتصار في 4 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة، ويسعى البارسا إلى تعويض خسارة آخر ثلاث مباريات جمعته مع الملكي.

يأمل ريال مدريد إلى الاستمرار في تقديم الأداء الجيد الذي ظهر به منذ بداية الموسم، ومحاولة الاستمرار في الانتصارات، وجمع النقاط في مشوار البحث عن لقب الليجا الغائب عن خزائن الفريق من عام 2019، حيث حقق المركز الثاني في النسخة الماضية برصيد 84 بفارق نقطتين عن المتصدر أتليتكو مدريد، بينما يحتل المركز الثالث هذا الموسم في جدول الترتيب حتى الأن، وذلك بعد مرور 9 جولات، وقد نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى هزيمة واحدة على يد فريق إسبانيول، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام فريق أتليتك بلباو.

اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

4:15 بتوقيت القاهرة

5:15 بتوقيت السعودية، وسوريا، والعراق

2:15 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد