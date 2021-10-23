الوحدة يستعيد الصدارة عبر نقاط العروبة

الوحدة يستعيد الصدارة عبر نقاط العروبةاستعاد فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الأولى للدوري العام لكرة القدم، بتغلبه على العروبة بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة.

تمكن هداف الوحدة محمد هاشم من إحراز هدف التقدم مطلع الشوط الأول من علامة الجزاء، وبعد خمس دقائق أهدر لاعب العروبة محمد العبيدي ركلة جزاء، قبل أن يسجل زميله محمد الحرازي هدف التعديل عند الدقيقة 16، لكن الوحدة عاد للتقدم من جديد بهدف الشاب عبد الرحمن الشامي في الدقيقة 33، ليحافظ الزعيم على النتيجة طيلة دقائق المباراة.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، في حين بقي العروبة في المركز الخامس بسبع نقاط.