انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث يواجه نادي برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني في كلاسيكو الأرض، فتعد هذه المباراة أقوى مباراة في العالم، ولكن الأمور قد تتغير كثيرًا بعد رحيل ميسي من برشلونة، ورحيل رونالدو من ريال مدريد، بالإضافة إلى رحيل سيرجيو راموس.

ويستقبل الكامب نو كلاسيكو الأرض والكرة الإسبانية والتي جمعت الفريقين ضمن إطار المباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث يدخل برشلونة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد 8 مباريات.

ويريد أبناء كومان الخروج من المباراة بكامل النقاط لمواصلة الصعود نحو القمة، والإطاحة بريال مدريد ومصالحة الجماهير بعد الأداء السيئ الذي قدمه الفريق في مطلع الموسم، لتكون هذه المباراة بداية لتصحيح مسار الفريق.

وفي الجانب المقابل يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في المباراتين الماضيتين بتعادل ثم هزيمة، ودوافع ريال مدريد في الفوز بالمباراة لا تقل عن دوافع برشلونة لأن كلاهما يريد النقاط.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد 24 أكتوبر، حيث تنطلق المباراة الساعة الـ 4.15 بتوقيت القاهرة، والساعة 5.15 بتوقيت مكة المكرمة، الساعه 6.15 بتوقيت أبوظبي.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري في أفريقيا والشرق الأوسط على قناة bein sport HD 1 بصوت المعلق المحبوب رؤوف خليفة.