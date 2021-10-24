انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في قمة تقام لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي في شمال إنجلترا المباراة.

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي، وسط تألق النجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المتميز بالفوز بهذه القمة التاريخية، ويأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، والذي يواجه نورويتش سيتي لحساب نفس الجولة.

وفي الجانب المقابل يواجه مانشستر يونايتد أزمة حقيقية في مرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، والتي سبقها مباراة تعادل مع إيفرتون، ويسعى محمد صلاح ورفاقه لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن تشيلسي من انتزاع الصدارة بفارق نقطة وحيدة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتقام مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول الأحد 24 أكتوبر في الساعة الـ 5.5 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 6.5 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة bein sports hd 1 premium، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.