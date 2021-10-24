mrsoolparktickets حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق ذات لشعبية الكبيرة والتي تقام الأحد مساء على ملعب مرسول بارك الأوليمبي والذي أعلن إقامة المباراة فيه وطرح التذاكر مجانا لراغبي الحضور وتشجيع فريقه الوطني، بينما تكون المقاعد المميزة والمقصورة يتم الحجز فيها بالنظام القديم وحسب أسعار التذاكر التي تم وضعها لها.

mrsoolparktickets حجز تذاكر مرسول بارك “النصر VS الاتفاق” تيكيت ميكس في 24 أكتوبر

يستمر ملعب مرسول بارك الأكاديمي في استقبال المباريات الكبيرة ذات الشعبية الأعلى بين الفرق، حيث يكون لسعة الملعب الكبيرة التي تضم الأعداد الأكبر من الجماهير والترتيب والتنظيم الأفضل بما يؤهل هذا الملعب للمباريات القارية ونهايات الدوريات الخاصة بكاس اسيا وأيضا مباريات الدوري السعودي وكاس المملكة أيضا، وتم عمل جميع المباريات فيه بنجاح، كما حرصت السلطان التي تدير الملعب بالحرص على تطبيق قوانين الملعب على الجماهير من الآداب العامة والتباعد الاجتماعي وإحضار التذاكر وبطاقات الهوية لجميع اللاعبين، ولم توجد شكاوى من الملعب أو الترتيب أو غدارة هذا الملعب الكبير بما يضعه في مصاف الملاعب الأولى بالمملكة.

مباراة النصر VS الاتفاق

بعد أن قام الفريق السعودي النصر بتوديع دوري أبطال أسيا يقوم اليوم بخوض مباراة صعبة امام نيره الاتفاق، وذلك في إطار ختام الجولة التاسعة من بطولة اس الأمير محمد بن سلمان، وتقام المباراة مساء الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وقد قام فريق النصر بعد أن ينتهي من المباراتين المؤجلتين له ن الفوز والتقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي.

ترتيب الفرق السعودية في الدوري

يتصدر المجموعة فريق الضمك برصيد 18 نقطة.

يليه فريق الاتحاد برصيد 17 نقطة.

يكون بعده فريق الشباب برصيد 15 نقطة.

يأتي بعدهم فريق الفيحاء برصيد 13 نقطة.

يليهم فريق النصر برصيد 12 نقطة.

ويكون بنفس رصيد النقاط فريق النصر برصيد 12 نقطة.

ويكون في الأخر فريق الهلال برصيد 12 نقطة أيضا.

المباراة مباراة النصر والاتفاق البطولة مباريات دوري اس الأمير محمد بن سلمان الجولة التاسعة الموعد والتوقيت تقام مساء الأحد الساعة 6:00 مساء بتوقيت المملكة. الملعب ملعب مرسول بارك القنوات الناقلة “SSC1 SD” و”SSC1 HD”

تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

كيفية حجز تذاكر مرسول بارك “النصر VS الاتفاق”