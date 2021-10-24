موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الانجليزي والهدافين

يستضيف ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، المقامة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والذي يشهد منافسة قوية على الصدارة المتواجد فيها حالياً فريق تشيلسي بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، بينما ليفربول في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن البلوز، ويقبع اليونايتد حالياً في المركز السادس بفارق أربع نقاط عن رفاق كلوب، حيث يأمل رونالدو ورفاقه في تحقيق الفوز ضد الريدز وتقليص ذلك الفارق إلى نقطة وحيدة، وينطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في السادسة ونصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

اليونايتد ضد ليفربول في مباراة قوية على ملعب الأحلام، حيث يأمل سولشاير ورفاقه في تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد في البريمرليج، بعدما فشل في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة في البطولة، بتلقيه الخسارة ضد فريق أستون فيلا بهدف دون رد، والتعادل على ملعبه ضد إيفرتون بهدف لكل فرقي، ثم الخسارة ضد ليستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين مقابل أربعة، ولكنه يدخل مباراته ضد الريدز بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق فوز ثمين في آخر مبارياته ضد فريق أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن تأخر بهدفين سجلهما الضيوف في الشوط الأول، قبل أن يتمكن من العودة بالنتيجة في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثية عن طريق راشفورد، ماغويرا، وكرستيانو رونالدو.

ليفربول يأمل في تحقيق الفوز ضد اليونايتد، ومواصلة مطاردة تشيلسي على الصدارة، حيث يسعى لتقليص الفارق مع البلوز إلى نقطة وحيدة في حال انتصاره ضد الشياطين الحمر، ويدخل رفاق صلاح المباراة ساعين لتحقيق ثالث انتصارتهم على التوالي، بعدما تمكنوا من اكتساح واتفورد في الجولة الماضية من البريمرليج بخماسية دون رد، قبل أن يخرجوا لملاقاة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ويحققوا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل كلاً من محمد صلاح “هدفين”، ونابي كيتا أهداف الريدز.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد 24 أكتوبر 2021.

3:30 توقيت جرينتش.

4:30 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

5:30 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

6:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، سوريا، الأردن، واليمن.

7:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واليونايتد