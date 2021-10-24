موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الفرنسي

يخرج فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مارسيليا على ملعبه فيلودروم اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2021، حيث يأمل الفريق الباريسي في تحقيق فوز يقتنص به ثلاث نقاط هامة، ليتمكن من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، المتواجد فيه حالياً بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه فريق لانس، بينما فريق مارسيليا متواجد حالياً في المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن رفاق ميسي، مع خوض مارسيليا مباراة أقل من الفريق الباريسي، وتقام المباراة ضمن الجولة الحادية عشر التي شهدت تعادل حامل اللقب ليل بالأمس ضد ستاد بريست بهدف لكل فريق، ويلعب اليوم فريق موناكو على ملعبه ضد مونبيليه في أهم المباريات التي تختتم بإقامة موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم في العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

البي إس جي في مواجهة صعبة خارج الديار ضد مارسيليا، ساعياً لتحقيق فوز يواصل به الانتصارات، والتي عاد إليها بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة التاسعة من الليج وان ضد رين خارج ملعبه بهدفين دون رد، قبل أن يعود سريعاً للانتصارات في الجولة التالية على حساب أنجيه على ملعبه حديقة الأمراء، حين فاز بهدفين سجلهما كلاً من دانيلو بيريرا، وومبابي مقابل هدف تقدم به الضيوف أولا، ثم واصل رفاق ميسي انتصاراتهم، بتحقيق فوز هام ضد لايبزيغ الألماني في آخر مبارياته بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل ميسي هدفين، ومباباي هدف.

باريس خاض في الدوري هذا الموسم عشر مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، وخسر مباراة، بينما منافسه مارسيليا خاض حالياً تسع مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مثلهما، والفريق يأمل في مواصلة انتصاراته المحلية التي استعادها بعد الخسارة ضد ليل في الجولة قبل الماضية بهدفين نظيفين، قبل أن يستعيد التوازن على حساب لوريا بالفوز برباعية مقابل هدف، وتعادل في آخر مبارياته ضد لاتسيو سلبياً.

ترتيب الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

الأحد 24 أكتوبر 2021.

7:45 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

8:45 توقيت مصر، والسودان.

9:45 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، سوريا، والكويت.

10:45 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا