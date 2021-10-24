انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر في الدوري الانجليزي اليوم الأحد.. ديربي شمال انجلتر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع مباراة شيقة تجمع بين نادي ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية على أرضية ملعب أولد ترافورد والتي سيتم بثها على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بريميوم .

يخوض نادي ليفربول هذه المباراة ضد نظيره مانشستر وهو في المركز الثاني من ترتيب الدوري وحوزته رصيد 18 نقطة، فيما يتصدر ترتيب ديربي شمال انجلترا نادي تشيلسي برصيد 19 نقطة، فيما يواجه مانشستر يونايتد خصمه في مباراة اليوم وهو في المركز الثامن برصيد 14 نقطة .

للتذكير كان آخر لقاء جمع بين “الريديز” والشياطين الحمر قد جمعهما شهر مايو الماضي، في الدور الثاني للموسم الرياضي الماضي، وكان قد فاز في هذا اللقاء نادي ليفربول بنتيجة 4-2 .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر اليوم

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة

ملعب أولد ترافورد

تبث مباراة ليفربول ومانشستر على قناة بي ان سبورت HD بريميوم