نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد.. لقاء المو صلاح والدون الأول في البريميرليغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ لقاء الفرعون المصري محمد صلاح والدون كريستانو رونالدو في أول مواجهة بين النجمين بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد من جديد حيث يشهد اليوم الأحد وجبة كروية دسمة لمحبي وعشاق كرة القدم العالمية حيث يخوض الكبار اليوم صراع كروي هائل حيث تجمع اليوم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول باستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويخوض الفريق الأحمر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بحماس كبير يأمل خلالها نزع الثلاث نقاط من منافسه ليحسن موقعه في جدول الدوري الانجليزي ويوقف نزيف النقاط بعد أن خسر مباراتين وتعادل مثلها من مجموع ثمان نقاط ليحتل بذلك المركز السادس بواقع 14 نقطة.

بينما يسعى ليفربول الى تعزيز مركزه بالدوري والصعود إلى قمة الجدول فهو يحتل المركز الثالث بواقع 18 نقطه بعد خوضه ثمان جولات من الدوري ونجح في عدم الوقوع في شباك الهزيمة حتى الأن حيث فاز الريدز في 5 مباريات ووقع في فخ التعادل 3 مرات.

ويعتبر ديربي ليفربول ومانشستر إحدى أهم المنافسات الرياضية في كرة القدم الإنجليزية، بين أكثر ناديي تحقيقاً للألقاب حيث حقق مانشستر يونايتد 66 بطولة،بينما حقق نادي ليفربول 64 ويأمل جمهور الفريقين في الحصول على الثلاث نقاط من الغريم التقليدي لناديهم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وستنقل قناة بي.إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم احداث مباراة اليوم ويعلق عليها المعلق حفيظ الدراجي.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

ويضم خط الدفاع: جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس جونز.

ويقود الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول