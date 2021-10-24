أهلي صنعاء أول الواصلين للمربع الذهبي للدوري العام

أهلي صنعاء أول الواصلين للمربع الذهبي للدوري العامأنجز فريق أهلي صنعاء مهمة التأهل للمربع الذهبي للدوري العام لكرة القدم بنجاح، بفوزه على شعب إب بهدف نظيف، في لقائهما اليوم بشبوة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

بهذا التفوق رفع الأمبراطور رصيده لـ 16 نقطة في الصدارة، ليصبح أول الواصلين لمربع الذهب وبطلا للمجموعة دون منازع في حين ظل العنيد في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

وبالعودة لمجريات المباراة التي انحصرت معظم فتراتها في منتصف الملعب، باستثناء بعض الهجمات الخجولة على المرميين، دشن قائد الأهلي وحيد الخياط أولى الفرص الخطيرة بتسديدة يسارية صدها حارس الشعب وتعود للمهاجم زكريا طفطوف الذي سدد كرة زاحفة ولجت الجول، لكن حكم الراية ألغاه بحجة التسلل عند الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ورد العنيد بهجمة معاكسة عبر صالح شحرة الذي تباطئ في قذف الكرة لمرمى الحارس عصام الحكيمي في الدقيقة 20، ليستمر اللعب سجالا بين الفريقين ليقتنعا بالتعادل السلبي دون خدش الشبكتين.

الغلبة في شوط المدربين رجحت كفة المدرب المخضرم أحمد علي قاسم بتحويله مسار طريقة اللعب وتكثيف منطقة الوسط التي تعد محور الهجمات وربط الدفاع في آن واحد، فيما لجأ المدرب الشعباوي عادل المنصوب لفك طلاسم الدفاع الأهلاوي عبر الهجمات المرتدة تارة عبر علي الحروي وأخرى بواسطة مراد مرشد.

معركة وسط الميدان تواجدت بقوة وهو أمر طبيعي لحاجة الفريقين للنتيجة فالأهلي يريد التأهل مبكرا وهو الحال للعنيد الذي يريد الخروج من دوامة المناطق المكهربة والدخول في المكان الدافئ وعتمة حسابات الهبوط التي لم يحدد مصيرها اتحاد اللعبة دون تفسيرات.

البديل اليافع وزير الجوني من أول لمسة يستقبل كرة طولية للبديل الآخر مهدي مجفن وصلت حافة خط ال 18 بين أقدام مدافعي العنيد، لينقض وزير ويخطف الكرة بجرأة الكبار ويضع الكرة في سقف حارس الشعب علي العامري، وسط فرحة عارمة للأهلاوية عند الدقيقة 70.

وبعد خمس دقائق كاد زكريا طفطوف يضيف الهدف الثاني، لكن كرته ارتطمت في جسم الحارس، وكذا فرصة خطيرة للغاية لعمار القباطي أخطأ في التصويب.

شعب إب سيطر بالطول والعرض على آخر عشر دقائق من اللقاء بحثا عن التعادل على أقل تقدير، لكن عامل الخبرة والتركيز أبطل هجماتهم، بالإضافة إلى ثبات وتموقع حماده الزبيري ويقظة الحارس الأمين عصام الحكيمي وقفت حجر عثرة للعنيد، ليطلق الحكم صافرته منهيا اللقاء بإعلان الأهلي ملكا للمجموعة الثانية دون منافس.

