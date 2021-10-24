تمويل سريع يصل 2 مليون ريال سعودي بدون ضمان وبأقساط ميسرة علي 5 سنوات

تمويل شخصي من مصرف الراجحي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي وبدون ضمانات ويتم الموافقة علي خلال 30 دقيقة فقط، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين متاح لهم التقديم علي القرض إذا توافر الشروط والأوراق للحصول علي قرض من الراجحي، حيث يقدم كافة أنواع التمويل المتنوع ويناسب الراتب الشهري الخاص بك، ويتميز مصرف الراجحي بخدمات تمويلية مناسبا لجميع الفئات بأقل الشروط والإجراءات بدون تعقيد، فهناك العديد من الخدمات التي يقدمها البنك بدون فائدة أو رسوم إدارية وجميعها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول علي قرض في اقل وقت وسرعة في الإجراءات وكيفية التقديم من خلال الموقع الرسمي.

شروط اللازمة للحصول علي قرض يصل 2 مليون ريال من مصرف الراجحي

يقدم تمويل فوري يصل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون تعقيد في الإجراءات بل تتم بسرعة عند التقديم الطلب من خلال الموقع لبنك الراجحي، ويساعد هذا التمويل علي تحقيق أحلامك بصورة كبيرة للغاية لمساعدة جميع المواطنين بصورة خاصة كما أن تمويل مصرف الراجحي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي لكي تكن مطمئن عند التقديم، فقد حدد بنك الراجحي الشروط المطلوبة حتي يتمكن من الحصول علية بكل سهولة، وهذه الشروط:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما وكذلك لا يزيد عن 55 عاما من أجل الحصول علي التمويل بسهولة.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم السعودي عن 2000 ريال، وأيضا لا يقل الراتب الشهري للمقيمين عن 5000 ريال، والمتقدم المتقاعد لا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا نموذج بمفردات المرتب الخاص بك وصورة من الهوية الوطنية.

متاح التمويل من مصرف الراجحي يبدأ من 7 ألف ريال ويصل إلي 2 مليون ريال سعودي وبفترة سداد تصل إلي خمس سنوات.

تقديم طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الإلكتروني

يمكنك أن تحصل علي تمويل من خلال الموقع الرئيسي لبنك الراجحي الإلكتروني، قم بتعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل صورة من الهوية الوطنية وخطاب تعريف عن مدة خدمة العمل وملئ البيانات الموجودة بالموقع