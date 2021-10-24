نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وسري لانكا الأولمبي والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا وسري لانكا الأولمبي، والمقرر لها الاثنين 25 أكتوبر، حيث يستضيف استاد سحيم بن حمد بنادي قطر المباراة المرتقبة بين المنتخبين، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سوريا ومكة المكرمة.

يسعى منتخب سوريا الأولمبي نحو الفوز بالمباراة والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، كما يسعى لتحقيق بداية قوية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، تعقد الجماهير المحبة للمنتخب السوري الأولمبي الآمال على تحقيق نتيجة إيجابية، وتعويض الإخفاقات والنتائج السيئة التي مني بها المنتخب الأول، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

في المقابل يسعى منتخب سري لانكا الأولمبي للظهور بمظهر قوي، وتقديم عرض قوي والسعي نحو الفوز بالمباراة، والانطلاق من خلالها نحو تحقيق نتائج إيجابية في هذه التصفيات الأسيوية، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وسريعة وتتسم بالقوة والندية والإثارة، لوجود الرغبة عند كلا المنتخبين في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة.

موعد مباراة منتخب سوريا الأولمبي

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة سوريا وسري لانكا الأولمبي القادمة، ومن المقرر أن يستضيف استاد سحيم بن حمد بنادي قطر أحداث اللقاء، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر الحالي حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق واليمن والكويت والبحرين والأردن وقطر وفلسطين ولبنان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مجموعة سوريا في التصفيات

يقع منتخب سوريا الأولمبي في المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من منتخب قطر ومنتخب سري لانكا ومنتخب اليمن بالإضافة إلى منتخب سوريا، يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرةً إلى أوزبكستان بالإضافة إلى أربع منتخبات كأفضل مركز ثاني.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، وسيتم نقل مباراة منتخب سوريا الأولمبي ضد سري لانكا عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة وقناة الكأس الرياضية، أما بالنسبة لمعلق المباراة فلم يحدد حتى الآن.

بطاقة مباراة منتخب سوريا الأولمبي ضد سري لانكا