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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر fifa.com/tickets رابط حجز تذاكر كاس العرب “فيفا 2021” مع الأسعار في المقال التالي
fifa.com/tickets حجز تذاكر كاس العرب نسخة 2021 الذي يقام في قطر بمشاركة العديد من افرق العربية، ومنها المنتخب المصري، والعديد من الفرق الكبيرة والذي يقام في الملاعب الأوليمبية الكبيرة التي تم تجهيزها لمباريات مونديال قطر 2022 بالعام المقبل، وقد تم إغلاق الحجز الإلكتروني مؤقتا بالفترة الماضية على أن يتم استئناف حجز التذاكر بالدفعة الأخيرة منها ابتداء من يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على الرابط الرسمي لفيفا 2021.
fifa.com/tickets رابط حجز تذاكر كاس العرب “فيفا 2021” مع أسعار التذاكر
وتقوم دولة قطر ممثلة في وزارة الرياضة القطرية بالإعداد الجيد منذ العديد من السنوات للمباريات الكبيرة التي تقام على أراضيها، حيث قامت بشراء حق إقامة مباريات مونديال كأس العالم بقطر 2022 بالعام المقبل، وقد تم إعداد الملاعب الجديدة الأوليمبية بشكل جيد، وكانت الجمعة الماضية فرصة جيدة لافتتاح الملعب الأول من الملاعب التي تم إعدادها للبطولة، ملعب الثمانة الأوليمبي، ويتم أيضا إقامة مباريات كاس العرب في ملعبين آخرين وهم استاد البيت وراس أبو عبود.
بطولة كاس العرب 2021
قامت اللجنة المنظمة لبطولة كاس العرب بالإعداد الجيد لهذه البطولة الهامة، والتي يتم إعدادها كترويج هام لبطولة :اس العالم التي تبدأ بعد وقت ليس بالطويل، كما قامت بإعداد رابط حجز التذاكر الإلكتروني للجماهير التي ترغب في الحضور من العديد من الدول العربية لتشجيع فرقها، وهو رابط حجز فيفا 2021، ويتم طرح التذاكر إلكترونيا على الرابط بنظام الاسبقية، حيث يبدا الحجز وعند الانتهاء من أعداد التذاكر المطروحة يتم إغلاق البوابة.
أسعار تذاكر مباريات كاس العرب “بالريال القطري”
|السعر بالريال قطري
|الفئة الأولى
|الفئة الثانية
|الفئة الثالثة
|الفئة الرابعة
|المباراة الافتتاحية
|90
|65
|45
|25
|دور المجموعات
|90
|65
|45
|25
|مباريات ربع النهائي
|90
|65
|45
|25
|مباراة نصف النهائي
|195
|135
|95
|45
|المركز الثالث
|95
|70
|45
|25
|المباراة النهائية
|245
|175
|120
|60
أسعار التذاكر المجمعة
|السعر بالريال القطري
|الفئة الأولى
|الفئة الثانية
|الفئة الثالثة
|تذاكر متابعة فريق – 3 مباريات
|300
|210
|150
|تذاكر متابعة فريق – 6 مباريات
|880
|625
|435
كيفية حجز تذاكر المباريات
- يتم الدخول الإلكتروني على الرابط الخاص بفيفا 2021 fifa.com/tickets
- يقوم المستخدم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.
- يتم تسجيل كلمة الدخول.
- يتيح الموقع التسجيل بحساب الفيسبوك الخاص.
- يقوم الموقع بإتاحة التسجيل بصفحة جوجل.
- يتم اتباع الخطوات وتحديد ألية الدفع.
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