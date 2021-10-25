الصفعات تتوالى على وجه برشلونة

الصفعات تتوالى على وجه برشلونةتلقى برشلونة ضربة جديدة، بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة (1-2)، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري، لاعب وسط برشلونة، واجه مشكلة خلال برنامج تعافيه من الإصابة، وقد يستمر غيابه لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيدري شعر بآلام في عضلات الفخذ اليسرى خلال التدريبات، أمس الأحد، وسيخضع اليوم لأشعة الرنين المغناطيسي للتعرف على حجم المشكلة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة في انتظار نتيجة الرنين، لمعرفة البرنامج الجديد لتعافي بيدري من الإصابة، لكن اللاعب سيغيب على الأقل عن مباراة الأربعاء ضد رايو فاليكانو في مدريد، ومواجهة السبت المقبل ضد ألافيس على "كامب نو".

وكان بيدري جدد عقده مؤخرًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 نقطة.

(موقع كووورة

