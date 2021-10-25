نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري المواعيد والقنوات الناقلة «ضربة البداية لحامل اللقب» في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك وإنبي ، تفتتح مساء اليوم الإثنين مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب الجولة الأولى يحتضن مساء غدٍ الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ، ملعب ستاد بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المباراة الأولى لحامل اللقب نادي الزمالك إلى مع منافسه البترولي نادي إنبي، حيث يطمح الفارس الأبيض إلى استهلال مشواره في المسابقة المحلية بالثلاث نقاط، نحو النجمة الـ14 في تاريخ بالبطولة المصرية العريقة.

في السطور المقبلة، سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة ، علاوة على نتائج الفريقين في الموسم الماضي، إضافة إلى تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي في الدوري المصري .

مباراة الزمالك وإنبي

مع حلول مساء غدٍ الثلاثاء، يستهل أبناء القلعة البيضاء مشوارهم في الدفاع عن لقب النسخة الأخيرة من الدوري المصري، والذين نجحوا في اقتناصه بعد سيطرة أهلاوية دامت على مدار 5 مواسم متتالية من أصل 42 لقبًا، بعد فوز الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014/2015.

هذا، ويمتلك إنبي طموحًا لا يقل عن حامل اللقب في الظفر وللمرة الأولى في تاريخه ببطولة الدوري العام المصري ، حيث يسجل الفريق البترولي حضوره الـ20 في المسابقة المحلية، وقد نجح خلالها في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة في عام 2006، كما شارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 5 مرات من قبل.

أما عن نتائج نادي الزمالك المصري في الموسم الماضي من الدوري، فقد نجح الفريق كما أسلفنا في الفوز باللقب بعد احتلاله صدارة البطولة برصيد 80 نقطة وصافي (21) هدفًا، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي النادي الأهلي.

في المقابل، أنهى نادي إنبي المصري المسابقة في المركز السادس، بعدما حصد 49 نقطة وصافي (4) أهداف.

وإليكم ترتيب الدوري المصري موسم 2020/2021 :

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

تاريخيًا جمعت 33 مواجهة فريقا مدرسة الفن والهندسة والقلعة البترولية في الدوري المصري.

يمتلك الزمالك أفضلية تاريخية بـ18 انتصارًا مقابل 5 مرات فاز فيها إنبي، وحسم التعادل 10 مباريات جمعت الناديين.

على مستوى الأهداف المسجلة، أحرز الفارس الأبيض 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الزمالك وإنبي ، فكانت أيضًا من نصيب القلعة البيضاء ، والذي فاز بنتيجة (4-1) مرتين، الأولى في موسم 2008/2009، والثانية كانت في موسم 2018/2019.

وكانت أول مباراة جمعت الناديين في 9 ديسمبر 2002 وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، أما آخر مواجهة فكانت في 14 مايو 2021 وحسمها الزمالك بنتيجة (3-1).

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت القاهرة، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الزمالك وإنبي فقد أسند الاتحاد المصري لكرة القدم المهمة للحكم محمود ناجي.

تقوم شبكة قنوات أون سبورت بنقل أحداث اللقاء من خلال فضائية ONTime Sports 1 والتي تبث إرسالها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

وحول معلق مباراة الزمالك وإنبي فلم تُعلن شبكة أون سبورت بعد رسميًا عن معلق اللقاء، غير أن وسائل إعلام مصرية رجحت أن يتولى المهمة المعلق الرياضي بلال علام.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة ، ونتائج الناديين في الدوري المصري بالموسم الماضي، علاوة على تاريخ لقاءات الزمالك وإنبي .