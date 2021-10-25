نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة استعادة اللقب.. مباراه الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والإسماعيلي ، في اليوم قبل الأخير من مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021/2022 ، وضمن لقاءات مرحلة الذهاب، يستضيف مساء بعد غدٍ الأربعاء 27/10/2021 ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع الشياطين الحمر وبرازيل الكرة القدم المصرية ، وهي واحدة من أقوى المواجهات في البطولة المصرية منذ نشأتها عام 1948.

في السطور المقبلة، سنتناول موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، ونتائج الناديين في مسابقة الدوري المصري بالموسم الماضي، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام .

مباراه الأهلي والإسماعيلي

يستهل المارد الأحمر مشواره نحو استعادة اللقب المحبب إلى جماهيره وأنصاره، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل مع أحد أعرق الفرق في الدوري المصري، والذين تشهد لقاءاتهما دومًا حالة من الندية والإثارة، فضلًا عن النتائج الكبيرة، ولا ننسى مباراة 4-4 الشهيرة، في موسم 2002 والذي توج الدراويش بلقبه للمرة الثالثة في تاريخه.

وبعد 5 مواسم متتالية من الظفر باللقب المحلي، فشل الشياطين الحمر في الحفاظ على اللقب الـ43 في تاريخ الأهلي، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 76 نقطة وصافي (43) هدف، بفارق 4 نقاط فقط عن غريمه التقليدي الزمالك المتوج بلقب النسخة الماضية من البطولة المحلية.

على الجانب المقابل، يسعى برازيل الكرة المصرية إلى تجنب البداية السيئة في الجولات الخمس الأولى في الموسم الماضي، والتي لم يجمع خلالها إلا 3 نقاط، لينجح تحت قيادة مدربه السابق إيهاب جلال، في الإفلات بأعجوبة من الهبوط، واحتلال المركز الـ13 برصيد 38 نقطة وصافي (-2) هدف.

ويمكن الاطلاع على نتائج الناديين في الدوري المصري الموسم الماضي في الصورة أدناه:

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

تقابل الفريقين العريقين على مستوى بطولة الدوري المصري في 117 مواجهة من قبل.

تمكن الأهلي من الفوز في 60 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مواجهة، وحسم التعادل 34 مواجهة جمعت الناديين.

على صعيد أكبر النتائج في المواجهات بين الناديين، يعتبر المارد الأحمر صاحب الريادة في هذا الجانب، حيث فاز بنتيجة (6-0) في إياب موسم 2004/2005، سجل خلالها نجم الإسماعيلي السابق محمد بركات هاتريك.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء قمة الأسبوع الأول في الدوري المصري، مساء بعد غدٍ الأربعاء، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت القاهرة، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم اللقاء المرتقب فقد أسند الاتحاد المصري لكرة القدم للحكم الدولي محمد عادل.

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة وذلك عبر فضائية ONTime Sports 1 والتي تبث إرسالها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

أما عن معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فقد أسندت الشبكة الرياضية المصرية للمعلقان الرياضيان محمد الكواليني ومدحت شلبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة عبر القناتان الصوتيتان الأولى والثانية على الترتيب.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، ونتائج الفريقان في الدوري المصري بالموسم الماضي 2020/2021، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري .