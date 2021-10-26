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الأهلي والهلال makani.com.sa حجز تذكرة حضور المباراة الجديدة والحماسية بين الفريقين والتي تأتي ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان بالموسم الكروي الجديد 1443-2021، وجاءت منصة مكاني الإلكترونية لتقوم بتوزيع تذاكر المباريات الخاصة بدوري الأمير بالموسم الجديد على ن تقوم شركة سبل الإلكترونية للتوصيل بتوصيل التذاكر إلى المشجعين بالآلية الخاصة بها.
الأهلي والهلال makani.com.sa حجز تذكرة المباراة على منصة مكاني SA دوري محمد بن سلمان
وقد قامت وزارة الرياضة بالمملكة بالاتفاق مع العديد من هيئات ومؤسسات المملكة، وزارة الصحة وزارة الداخلية أيضا، بالتنسيق على عودة الجماهير من جديد إلى الملاعب السعودية، وذلك بعد توقف عن النشاط الكروي لما يقترب من عامين، وبعد أن تم عودة الدوري عاد بدون جمهور حتى تراجعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا، وذلك حسب تقارير وزارة الصحة اليومية عن الحالة الوبائية بالبلاد، وعادت الجماهير بالتدريج حتى أعلنت المملكة رفع جميع إجراءات التباعد الاجتماعي بالمملكة بعد عودة الوضع إلى الوضع الطبيعي من جديد، وتستمر المنصة الإلكترونية بفتح باب الحجز للمباريات.
تذاكر منصة مكاني SA 1443
قامت وزارة الرياضة بإطلاق المنصة الإلكترونية وذلك بعد قرارات عودة الجماهير السعودية إلى الملاعب من جديد لتشجيع فرقها المحببة، وتم وضع العديد من المعايير لحضور تلك المباريات مثل التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بآداب الحضور والتشجيع وقوانين كل ملعب، وجاءت المنصة للتيسير والتسهيل على المشجعين للحجز بالطرق التكنولوجية الحديثة، حيث يتم حجز التذكرة ومكان الجلوس وسعر التذكرة إلكترونيا على أن يتم أيضا تحديد ألية الدفع الإلكترونية، على أن تقوم شركة التوصيل” شركة سبل” بتوصيل التذكرة بالميعاد المقرر.
مباراة الأهلي والهلال
من أكبر الفرق السعودية التي تشارك في الدوري بالموسم الجديد، حيث تتصدر الفرق جدول الدوري بالرغم من المباريات المؤجلة لبعضها، ويعتبر فريق الأهلي والهلال، بعد المباريات الأخيرة التي تنافس فيها كل فريق ليلتقيا معا في النهاية، مثل مباراة الأهلي والاتفاق، من اكثر الفرق شعبية وتشجيعا بين الجمهور السعودي، وترتفع التكهنات حول ايهما يفوز في اللقاء المرتقب بينهما، والذي تقرر أن يكون في 29 أكتوبر 2021 المقبل.
|المباراة
|الأهلي والهلال
|البطولة
|دوري كاس الأمير محمد بن سلمان
|الموعد والتوقيت
|29 أكتوبر 2021 الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة.
|الملعب
|ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
|القنوات الناقلة
|قنوات SSc السعودية
كيفية الحصول على تذكرة المباراة
- يتم الدخول المباشر على منصة مكاني الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة شراء التذاكر.
- يبدا المستخدم بكتابة بياناته كاملة.
- يقوم باختيار سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكترونية المناسبة له.
كيف أشتري تذكرة
- تبدا الخطوات بالدخول على رابط منصة تذاكر.
- يقوم المستخدم بمتابعة الخيارات.
- يبدا بتسجيل البريد الإلكتروني.
- كما يتم تحديد الفاعلية واختيار المقاعد الخاصة.
- يتم الدفع من خيار الدفع عبر المنصة الآمنة المخصصة لذلك.
- تقوم شركة الشحن والتوصيل “سبل” بتوصيل التذاكر إلى المنزل.
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